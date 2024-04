Um golo de Jorge Fernandes permitiu este sábado ao Vitória de Guimarães arrancar um empate 1-1 frente ao Farense, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, isolando-se provisoriamente no quarto lugar.

A equipa algarvia, que não conseguiu dar sequência à vitória alcançada na última ronda, adiantou-se cedo no marcador por intermédio de Bruno Duarte, aos nove minutos, tendo os vitorianos, que viram interrompida uma série de cinco vitórias consecutivas, chegado à igualdade já no sétimo minuto de compensação, através de Jorge Fernandes.

Com esta igualdade, o Vitória isola-se provisoriamente no quarto lugar, com 57 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto e que ainda hoje joga em casa do Estoril Praia, e menos um do que o FC Porto, terceiro e que também hoje recebe o Famalicão, enquanto o Farense é 10.º, com 31 pontos, ainda destacado da zona perigosa da tabela.