Uma das contratação mais caras do futebol na época passada — 120 milhões de dólares (cerca de 112 milhões de euros) —, Declan Rice, de 25 anos, estrela do Arsenal desde o último verão, tem visto a sua vida pessoal a ser escrutinada ao pormenor. Nas redes sociais, os haters têm criticado a sua mulher por excesso de peso, e por estar longe do ideal de beleza que caracteriza as habituais escolhas dos jogadores.

Lauren Fryer, de 26 anos, amor de adolescência do futebolista, juntos desde o liceu, foi alvo de comentários nas redes sociais pelo seu peso, que quebra com o estereótipo das WAGs, noticia o El Mundo. A expressão WAGs (Wives and Girlfriends) equivale às mulheres e namoradas dos jogadores de futebol, que estão sempre alvo da curiosidade do público, sobretudo vivendo em Inglaterra, onde os tablóides são impiedosos.

O casal não é exceção a esta atenção. Apesar de tentarem ser discretos, já foram vistos em viagens de férias em Ibiza e a sua história é conhecida e surge com frequência nas redes sociais. Mas muitas vezes os comentários têm sido pejorativos.

Nos comentários à sua mulher, mas sobretudo dirigidos a Rice, foi-lhe recomendado a “aspirar a algo melhor” e a “elevar os seus padrões”. Só que, recordando o apoio que a mulher lhe tem dado nos últimos oito anos, o jogador saiu em sua defesa. “Ela está comigo desde que eu era um zé-ninguém. Não me interessa o que as pessoas dizem, vou estar contigo para sempre”. Declan Rice aliás, faz-lhe uma declaração: “A minha mulher é o amor da minha vida e não há ninguém melhor para mim”.

Apesar do apoio que recebeu, Lauren Fryer apagou os seus posts e colocou a sua conta de Instagram, com 89 mil seguidores, privada.

O jogador e Lauren Fryer foram pais em 2022 de um rapaz, Jude.

