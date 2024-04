Ricardo Paiva abandonou o comando técnico do Boavista por mútuo acordo, anunciaram hoje os axadrezados, que já não ganham há quatro jornadas na I Liga de futebol, praticamente quatro meses depois da chegada do sucessor de Petit.

“O Boavista FC informa que Ricardo Paiva e Jorge Couto cessaram funções na equipa principal, mantendo a ligação ao clube. Obrigado pelo empenho e profissionalismo de sempre, Ricardo Paiva e Jorge Couto”, indicou o clube do Bessa, nas suas contas oficiais nas redes sociais.

A administração comandada por Vítor Murta, presidente demissionário do Boavista, ainda não revelou o novo técnico, numa altura em que os axadrezados vêm de três derrotas e um empate no campeonato e ocupam a 12.ª posição, com 29 pontos, sete acima da zona de despromoção direta e mais dois do que a vaga de acesso ao play-off de manutenção.

Ricardo Paiva, de 43 anos, somou três vitórias, quatro empates e oito derrotas durante a passagem pelo comando do Boavista, ao qual tinha chegado em dezembro de 2023 para substituir Petit, deixando para trás sete épocas à frente do conjunto sub-19 axadrezado.

A equipa do Bessa muda de treinador pela segunda vez em 2023/24, temporada na qual chegou a ser líder da I Liga na segunda, quarta e quinta jornadas, antes de encarar uma queda progressiva até à segunda metade da classificação, por entre salários em atraso e três dezenas de impedimentos de inscrição de novos jogadores determinados pela FIFA.