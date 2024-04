O avançado Evanilson, do FC Porto, foi suspenso por dois jogos, por “conduta violenta” no encontro com o Famalicão (2-2), revelou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos do CD, o ponta de lança brasileiro foi “culpado de conduta violenta”, uma vez que “agrediu um jogador adversário com uma cabeçada na cara”.

O brasileiro, de 24 anos, agrediu o albanês Enea Mihaj e recebeu o cartão vermelho direto, aos 90+3 minutos, no Estádio do Dragão, para a 29.ª jornada da I Liga, e só deverá voltar a ser opção para o treinador Sérgio Conceição na receção ao Sporting, em 28 de abril.

Além dos dois jogos de suspensão, terá de pagar uma multa de 1.020 euros.

Depois de ter estado de fora da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que os ‘dragões’ venceram por 3-1, Evanilson vai também estar ausente do desafio com o Casa Pia, em Rio Maior, da 30.ª jornada.

Esta foi a nona expulsão da época no campeonato para o FC Porto, que lidera ‘isolado’ esta estatística.