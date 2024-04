O sol que se tem feito sentir deverá, nos próximos dias, dar lugar à chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a tarde desta quinta-feira a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada, na região Sul do país. Para o litoral do Centro e Norte está prevista uma “pequena subida da temperatura mínima”, ainda sem a chegada da chuva.

Contudo, esta sexta-feira, os aguaceiros do Sul podem alargar-se à região Centro do país, existindo também a possibilidade de ocorrência de trovoada. O IPMA indica que o céu estará “pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade a partir da tarde, em especial no Centro e Sul”.

Quanto ao fim de semana, espera-se que também possa ser chuvoso. O IPMA dá conta da existência, no sábado, de “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas, na regiões Centro e Sul, onde podem ser localmente intensos”. Ainda assim, será registada uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Já no domingo, especialmente durante a tarde, as condições favoráveis a chuva e trovoadas registam-se, para já, apenas na região Sul.