O município de Braga está em contacto com “vários operadores” para encontrar nova parceira e novo patrocínio para o Forum Braga, depois de o contrato com a Altice não ter sido renovado, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara. Segundo Ricardo Rio, os contactos abrangem um “espetro alargado a vários setores de atividade”.

Nos últimos seis anos, a Altice pagou cerca de 750 mil euros anuais em contrapartidas diretas por ter o seu nome associado àquela sala de espetáculos de Braga, um valor que, com apoios indiretos, ascendia ao milhão de euros. A parceria terminou agora, embora a Altice/Meo continue a ser um parceiro tecnológico do Forum.

O assunto foi levado à reunião desta segunda-feira do executivo pela vereação socialista, que pediu o acesso ao contrato integral firmado com a Altice. Até aqui, o município apenas cedeu um contrato com algumas partes rasuradas por imposição da Altice, manifestando disponibilidade para o ceder na íntegra aos membros da oposição desde que estes assinassem um termo de confidencialidade.

O vereador socialista Artur Feio disse que vai assinar aquele termo, considerando que o que o move não é o propriamente conhecer o contrato propriamente dito, mas sim a forma como foi estabelecida a parceria. Segundo Feio, em causa poderá estar uma “prestação de serviços” e, nesse caso, deveria ter havido um concurso público e não uma adjudicação direta.

O Forum Braga é uma estrutura polivalente, dotado de um auditório com 1.454 lugares e de uma sala de espetáculos com capacidade para acolher 12 mil espetadores. Conta ainda com uma galeria de arte e uma zona exterior com 650 lugares de estacionamento. O complexo tem também uma praça numa zona exterior com capacidade para receber concertos para mais de 20 mil espetadores.