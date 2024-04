Uma mulher, de 56 anos, foi detida, no concelho de Amares, distrito de Braga, por suspeitas de ter tentado matar o marido, na tarde de 24 de março, indicou a Polícia Judiciária (PJ) esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ conta que “os factos ocorreram no interior da residência do casal, no contexto de um quadro depressivo e de alteração comportamental da suspeita”, a qual “terá manifestado a intenção de pôr término à sua própria vida, sugerindo ao marido que a acompanhasse nessa resolução”.

“Porém, não tendo este cedido ao apelo da mulher, esta, após o almoço acabou por dissimuladamente dissolver vários fármacos num café que veio a servir ao marido. Após a ingestão do café, o homem sentiu uma forte indisposição e sonolência, tendo a necessidade de se deitar“, relata esta força de investigação criminal.

Com o marido a descansar, segundo a investigação, “a mulher muniu-se de uma tesoura e de uma faca de cozinha e atacou-o ferindo-o na zona do pescoço e peito”.

“Apesar de ferido, o homem ainda conseguiu defender-se e pedir socorro aos vizinhos que acorreram ao local”, acrescenta a PJ.

A vítima e a suspeita foram transportadas para o Hospital de Braga, no qual a mulher permaneceu, até quinta-feira, internada em psiquiatria.

A detida foi presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sida aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A arguida está indiciada do crime de homicídio qualificado na forma tentada.