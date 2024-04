A Câmara da Lousã espera receber cerca de dez mil comensais nos Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito, entre 25 de abril e 5 de maio, numa edição com número máximo de restaurantes aderentes.

O evento vai decorrer de 25 a 28 de abril e de 1 a 5 de maio, em 19 restaurantes da Lousã, naquela que é a edição com o maior número de estabelecimentos aderentes, salientou hoje o presidente do município, Luís Antunes, em conferência de imprensa.

Para lá do tradicional cabrito assado, haverá restaurantes com abordagens mais modernas àquilo que é o receituário tradicional da Serra da Lousã, com alguns estabelecimentos também a oferecer o cabrito grelhado, ensopado ou caldeirada.

Apesar de o cabrito ser rei, haverá também espaço para outros produtos da região, como o mel, as castanhas e sobremesas que incorporam Licor Beirão, bebida produzida na Lousã.

Segundo Luís Antunes, os festivais gastronómicos têm procurado reforçar a atratividade do concelho, que tem na comida um dos seus pontos fortes.

O autarca sublinhou que os inquéritos demonstram que cerca de 80% dos comensais são de fora da Lousã e 90% mostram-se satisfeitos com o serviço prestado.

Face à procura por estes dias, é recomendada a reserva.

De acordo com o autarca, a procura quer por cabrito quer por chanfana tem vindo a crescer ao longo dos anos e os restaurantes mostram cada vez uma maior preocupação em utilizar produtos endógenos.

Questionado pela agência Lusa sobre se a oferta local de cabrito seria suficiente para dar resposta à procura, Luís Antunes referiu não ter dados para responder com rigor, mas sublinhou que se têm registado “novas iniciativas para ampliar a oferta, no que diz respeito à caprinicultura”.

Além da comida, a Câmara irá também dinamizar várias iniciativas culturais, que se cruzam com a própria programação de celebração do município com os 50 anos do 25 de Abril.

Nesse sentido, o postal com uma receita de cabrito típica da região terá este ano como imagem fotografias do 1 de maio de 1974, na Lousã.