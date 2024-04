O argentino Lionel Messi somou no sábado o segundo jogo consecutivo com um ‘bis’ e uma assistência no campeonato norte-americano de futebol (MLS), na vitória por 4-1 do Inter Miami no reduto do New England Revolution.

A formação da casa marcou primeiro, logo no primeiro minuto, pelo também argentino Tomás Chancalay, mas o ‘Bola de Ouro’ em título deu a volta ao resultado, ao faturar aos 32 e 68 minutos, assistido por Robert Taylor e Sergio Busquets, respetivamente.

Com novo ‘bis’, depois do conseguido no 3-1 caseiro face ao Nashville, Messi assumiu a liderança da lista dos marcadores, com nove tentos, contra oito do colombiano Crstian Arango (Real Salt Lake).

O ’10’ do conjunto de Miami ainda esteve no terceiro golo do Inter Miami, ao rematar para a defesa do eslovaco Henrich Ravas, com Benjamin Cremaschi a marcar na recarga, aos 83 minutos, e, para acabar, assistiu para o 4-1 do uruguaio Luis Suárez, aos 89.

Com o terceiro triunfo consecutivo na prova, o ‘onze’ do argentino Tata Martino destacou-se na liderança da Conferência Este, com 21 pontos, em 11 jogos, contra 18 de Cincinnati, em 10 encontros disputados.