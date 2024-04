A Mini, marca britânica propriedade dos alemães da BMW, apresentou o Aceman no Salão de Pequim, na China, onde vai ser fabricado sobre uma plataforma da local GWM (Great Wall Motor). De Zhangjiagang, fábrica que pertence à joint-venture entre a GWM e o BMW Group, o pequeno SUV será exportado para a Europa, para usufruir dos menores custos de produção chineses.

Com 4,075 m de comprimento, o Aceman situa-se entre o Cooper (com menos 21,7 cm) e o Countryman (maior 35,4 cm), assumindo-se como um SUV menos volumoso, mas com as versáteis quatro portas laterais, em vez das apenas 2,5 portas do Clubman, que não estava à altura das necessidades de uma família. Lá atrás está uma bagageira com 300 litros, que cresce com o rebatimento das costas do assento posterior.

A estética do Mini Aceman é atraente, com óbvias semelhanças com a mais recente versão do Countryman, embora mais pequeno e estilizado para parecer mais moderno. Por dentro, o B-SUV está homologado para cinco pessoas, mas a largura do habitáculo não augura grande espaço disponível para quem se senta ao centro no banco traseiro. O tablier retoma as soluções dos modelos da Mini mais recentes, sem painel de instrumentos à frente do condutor, mas com o generoso ecrã redondo ao centro em OLED, mais agradável à vista do que funcional.

O interior do Mini Aceman, com o generoso ecrã redondo ao centro 7 fotos

À semelhança do acontece com o Mini Cooper eléctrico, o Aceman vai disponibilizar duas capacidades de bateria e dois níveis de potência. O mais acessível, denominado Aceman E, monta um motor com 184 cv e 290 Nm, sendo alimentado por um acumulador com 42,5 kWh de capacidade bruta (a útil não foi avançada), o que segundo o construtor lhe permite anunciar uns “curtos” 310 km entre recargas. E estas não serão particularmente rápidas, uma vez que o modelo carrega apenas com potências de 75 kW em corrente contínua (DC) e 11 kW em corrente alternada (AC). O Aceman E reivindica ainda 160 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 7,9 segundos.

O Aceman mais potente é o SE, com uma bateria que recarrega a 95 kW e possui uma capacidade bruta de 54,2 kWh (49,2 kWh úteis). Esta versão do SUV mais pequeno da Mini instala à frente um motor que fornece 218 cv (330 Nm), sendo capaz de atingir 170 km/h, depois de passar pelos 100 km/h ao fim de 7,1 segundos, com o acumulador a assegurar uma autonomia de 406 km, de acordo com o método europeu WLTP.

O novo Aceman deverá começar a chegar ao nosso país em Outubro, com as vendas a abrirem a 12 de Junho. O preço da versão mais acessível arrancará nos 36.800€.