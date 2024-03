Não era suposto, mas escapou. Eis o Mini Aceman

O novo Mini Aceman é um dos lançamentos mais aguardados por parte do construtor britânico, pois concilia as formas de SUV com o facto de ser 100% eléctrico, duas características que continuam a dominar a preferência e a escolha dos consumidores. Ora, de acordo com o tradicionalmente bem informado BMW Blog, este modelo só deveria ser revelado em Abril, tal como virá ao mundo, isto é, nas formas definitivas da versão de produção. Mas eis que a cerca de um mês da apresentação oficial, o Mini Aceman “escapou” para a Internet, com a fuga ter origem na China, país onde o pequeno crossover a bateria será produzido, à semelhança do que já acontece com o Mini Cooper SE (eléctrico), sendo daí exportado para todos os mercados.



A “fuga” limita-se ao exterior e confirma que a Mini aposta em manter a sua linha estilística, pelo que não há grandes desvios face ao que foi antecipado pelo concept. Imediatamente reconhecível com um Mini, o novo Aceman destina-se a ocupar um lugar intermédio na gama da marca britânica, posicionando-se acima do Cooper e abaixo do novo Countryman. Com 4,075 metros de comprimento, 1,754 m de largura e 1,495 m de altura, o terceiro membro da família eléctrica da Mini vai procurar impor-se no segmento B-SUV premium, onde a DS inscreve o 3 E-Tense e a Alfa Romeo se vai estrear com o seu primeiro modelo eléctrico, o Milano, cuja revelação vai ocorrer já no próximo dia 10 de Abril.