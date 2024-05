Um corpo foi encontrado esta terça-feira a boiar na zona do Farolim de Felgueiras, perto da praia da Ourigo, no concelho do Porto, informaram várias fontes da Proteção Civil.

O alerta foi registado às 8h37, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Já fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto confirmou a operação de resgate do corpo.

Nenhuma das fontes conseguiu especificar sexo e idade da vítima.

Pelas 9h30, no local estavam operacionais do Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto, bem como no INEM e da Polícia Marítima.

À Lusa, cerca das 9h15, o comandante da capitania do Douro, Silva Lampreia, apontou que foi acionada uma estação salva-vidas para o local.