Não que seja particularmente importante para os cães, mas para os donos — particularmente aqueles que gostam de adornar os seus amigos de quatro patas com lencinhos, casaquinhos ou jóias — transportar o cão a bordo de um veículo não tem apenas a ver com a segurança ou o conforto do animal. Está sobretudo associado ao estilo e ao conceito de luxo, que muitos donos fazem questão que os seus animais usufruam, até porque querem diferenciá-los dos restantes.

A pensar neste tipo de clientes, a Genesis, a marca de luxo do grupo Hyundai Motors, que inclui a Hyundai e a Kia, desenvolveu o Genesis X Dog, um protótipo para um módulo amovível que se possa instalar na bagageira de qualquer um dos SUV da marca sul-coreana. E esta espécie de santuário canino tem trunfos que são capazes de surpreender até mesmo o mais exigente dos donos que adora tratar o cão como se fosse o seu parente preferido.

Do chuveiro ao secador, não faltam acessórios para mimar o canídeo 6 fotos

O Genesis X Dog transforma a bagageira do Genesis GV70, um SUV topo de gama luxuoso e eléctrico, numa mistura de spa e cabeleireiro. A plataforma que serve de cama para o bicho, obviamente revestida a pele vegan, tem aquecimento, não vá o animal ser incapaz de lidar por si só com a temperatura a bordo. Mas esta espécie de T1 para o cão tem mais truques na manga do que simplesmente uma cama aquecida em cima de uma estrutura e forrada a pele. Começa por oferecer um chuveiro e, como não podia deixar de ser, um secador de pêlo, ideal para depois da banhoca, tudo perfeitamente acomodado dentro das inúmeras gavetas da estrutura do módulo.

Tudo isto está acompanhado de um sistema que regula a iluminação do Genesis X Dog, em intensidade e cor, além de um sistema hi-fi que, se tivéssemos que apostar sobre qual seria a música mais solicitada, colocaríamos todas as fichas no “Who Let the Dogs Out”, dos Baha Men.