A California é um dos modelos mais conhecidos da Volkswagen, pelo menos junto dos amantes do campismo. Agora passa a usufruir de um maior espaço interior, além de poder entrar mais tarde no parque e sair mais cedo, sem despertar a vizinhança. Concebida como uma pequena casa sobre rodas para férias e escapadelas de fim-de-semana, a nova California traz mais truques na manga, além de um maior comprimento e a possibilidade de percorrer alguns quilómetros em modo eléctrico. Quantos ainda não se sabe, pois a autonomia EV não foi anunciada, o mesmo acontecendo em relação à capacidade da bateria instalada na versão híbrida plug-in (PHEV).

Continuando a ser desenhada sobre a Multivan, a versão de passageiros do furgão médio da Volkswagen, a nova California herda a solução estética mais recente do modelo alemão, mas junta duas portas laterais de correr, uma em cada lado do veículo, para maior versatilidade. E para se adaptar ainda melhor às necessidades dos seus potenciais clientes, a camper é proposta em cinco versões com o tejadilho elevatório de série, nomeadamente a Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast e Ocean.

O interior da VW California 5 fotos

A camper, que surgiu originalmente em 1955 e criou uma imagem associada ao Flower Power dos anos 60, movimento originado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, cresceu consideravelmente na geração de 2024. Face ao modelo anterior, a nova reivindica um comprimento de 5,173 metros (mais 16,9 cm), uma largura igualmente mais generosa (1,941 m, mais 4 cm), com o tejadilho a permitir elevar a altura interior de 1,297 m para uns mais expressivos 2,108 m. Isto significa que um adulto, mesmo que se trate de um jogador de basquetebol, pode estar de pé numa zona do interior, sem bater com a cabeça.

Se o habitáculo cresce em espaço, as motorizações aumentam na oferta, com a nova California a ser proposta com três motorizações distintas, todas elas associadas a uma caixa de velocidades automática. Além do motor 2.0 TDI com 150 cv, a camper está disponível com o 2.0 TSI a gasolina com 204 cv, mas a novidade é a inclusão da mecânica PHEV de 2.ª geração, já com o motor 1.5 a substituir o anterior 1.4, com uma potência total de 245 cv. Esta solução motriz facilita ainda o acesso da California a zonas com piso mais escorregadio, uma vez que está equipada com o sistema de tracção 4×4 da marca, o 4Motion.

As vendas da nova California vão arrancar em Junho, com as entregas a estarem previstas para o segundo semestre de 2024. Os preços serão anunciados mais tarde.