As “alterações a introduzir de imediato”, no contexto dessa revisão anunciada por Dalila Rodrigues, são encabeçadas pela constituição dos 38 museus, monumentos e palácios nacionais sob a administração da Museus e Monumentos de Portugal (MMP) “em centros de custos para maior eficácia” da sua missão, com responsabilização dos respetivos diretores.

A afetação dos recursos humanos recém-contratados pelos serviços centrais às entidades “em situação de depauperamento”, a limitação da estrutura da MMP aos departamentos de “Recursos Humanos e financeiros, Competências digitais, e Espaços”, a formação de equipas, “desde logo em competências digitais”, fazem igualmente parte deste conjunto de alterações imediatas anunciadas pela ministra da Cultura.

De acordo com Dalila Rodrigues, será ainda “garantida a identidade de cada museu, monumento e palácio através da redesignação dos endereços eletrónicos e da presença dos logótipos ou das marcas identitárias de cada um.”

Estas alterações imediatas, na área do património, são acompanhadas pela revisão da “Lei de Bases do Património Cultural, de 2001, no que respeita à circulação internacional de bens móveis culturais, assim como da Lei-quadro dos Museus Portugueses, de 2004.”

Em janeiro, o anterior Governo pôs em prática uma reestruturação da área do património que extinguiu a antiga Direção-Geral do Património Cultural, dando lugar à entidade pública empresarial Museus e Monumentos de Portugal e ao instituto público Património Cultural, sendo acompanhada da extinção das direções regionais de cultura.

Para Dalila Rodrigues, esta reforma “foi desastrosa”.

A ministra da Cultura anunciou ainda “a gratuitidade nos 38 Museus, Monumentos e Palácios” geridos pela MMP, através de 52 acessos de uma ‘app-voucher’ de uso pessoal, no contexto do programa do Governo para a Cultura, em torno de dois eixos: o reforço do ensino artístico e a garantia de “acesso de todos à cultura, como fator de inclusão e coesão territorial”.

Dalila Rodrigues apresentou as linhas essenciais da sua política em Viseu, neste sábado, Dia Internacional dos Museus, numa intervenção no Museu Nacional Grão Vasco, de que foi diretora no início dos anos 2000.