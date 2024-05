Uma forte onda de calor está a atingir Nova Deli e as regiões vizinhas, com temperaturas recorde superiores a 47 graus, com as autoridades indianas a emitirem um alerta vermelho e a pedirem máximo cuidado nos próximos dias.

Os termómetros da estação meteorológica de Najafgarh, na capital indiana, registaram no domingo a temperatura mais elevada de sempre no país asiático, com 47,8 graus Celsius.

Seguiu-se a cidade de Agra, onde se encontra o famoso monumento Taj Mahal, com 47,7 graus, informou esta segunda-feira o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).

“Esta é a temperatura máxima mais elevada desta época estival”, sublinhou o IMD no seu boletim mais recente.

As autoridades meteorológicas emitiram um aviso vermelho de calor tanto em Nova Deli como nos estados do norte de Rajastão, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana e Chandigarh, onde as temperaturas variaram entre os 43 e os 46 graus Celsius no domingo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É muito provável que as condições de uma onda de calor severa continuem nas planícies do noroeste da Índia e as condições de onda de calor no norte de Madhya Pradesh e no estado de Gujarat permaneçam durante os próximos cinco dias”, indicou o IMD.

Os fenómenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, têm um impacto direto na saúde das pessoas e, de acordo com um estudo publicado em 2021 por meteorologistas indianos, mais de 17.000 pessoas morreram nos últimos 50 anos devido a estes períodos de temperaturas extremas.

A subida das temperaturas coincide também com as eleições gerais na Índia, que começaram a 19 de abril e terminam a 1 de junho, ameaçando reduzir a participação dos eleitores.

A capital indiana vota no próximo sábado, na sexta e penúltima fase das eleições gerais, quando se prevê uma sensação térmica de 47 graus Celsius.

Nesta segunda-feira decorre a quinta fase para a eleição de 49 lugares da câmara baixa do parlamento em seis estados e dois territórios unificados.

As próximas fases do ato eleitoral decorrem a 25 de maio e a 1 de junho, estando prevista a contagem de votos a 4 de junho, altura em que devem também ser conhecidos os resultados das eleições, nas quais o atual primeiro-ministro, Narendra Modi, procura o seu terceiro mandato.