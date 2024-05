Como o apelo pela sustentabilidade afeta as novas criptomoedas verdes?

Desde logo, o eTukTuk (TUK) é um projeto de criptomoeda alimentado por IA que visa fornecer uma solução de transporte sustentável. Acima de tudo, a sua solução é de criar e vender Tuk Tuks elétricos, primeiro nos países em desenvolvimento e, finalmente, em todo o mundo. Além de que o objetivo do projeto é liderar a revolução verde da IA e, nessa medida, combinar veículos elétricos, tecnologia de IA e cripto/blockchain.

Somando a tudo isso, segundo o seu whitepaper, os benefícios a longo prazo da sua solução está na redução da poluição e da pegada de carbono dos seus utilizadores. Além disso, o projeto permitirá que os utilizadores consigam dar staking no seu token nativo, TUK, e comecem a ganhar recompensas. Porém, este novo projeto de criptomoeda verde quer também implementar o gaming para esta mudança de visão das principais criptomoedas verdes.

Logo, quanto ao Crazy Tuk Tuk Taxi, este trata-se de um jogo do tipo jogue para ganhar (P2E), baseado no carro-chefe do veículo eTukTuk. Quanto mais rápido for a conduzir, mais pode ganhar e, eventualmente, atualizar o seu eTukTuk e desbloquear novas cidades e muito mais.

Como é que esta nova criptomoeda verde pretende inovar?

Segundo os seus responsáveis, o eTukTuk usa tecnologia de IA para a sua máxima eficiência. Portanto, este token TUK potencializa avanços cripto baseados em IA, otimizando rotas e reduzindo o tráfego. Simultaneamente, minimiza o consumo de combustível, tornando-o um transporte verdadeiramente sustentável. Isto tudo com uma projeção maior para os países em desenvolvimento, especialmente aqueles que ainda apresentam graves problemas de emissão de carbono e poluição via o seu mercado automóvel.

Finalmente, este token TUK também apoia o transporte verde, alinhando assim os esforços de pré-venda de tokens com os seus objetivos ambientais. Com blockchain aprimorado por IA, o projeto também possui infraestrutura inteligente, que promove iniciativas verdes em tempo real. Tudo porque, ao que tudo indica, a sua inteligência artificial poderá prolongar a vida útil do veículo eTukTuk, através de intervenções programadas e manutenção preditiva.

Vale ainda a pena notar que esses tokens TUK serão usados principalmente em pagamentos, staking e recompensas. No ano passado, o eTukTuk introduziu o mecanismo Buy and Stake, permitindo aos utilizadores darem staking de tokens assim que os comprarem. Na verdade, apesar da sua enorme ambição, o token eTukTuk ainda está em pré-venda e, até agora, arrecadou mais de US$ 3,1 milhões. De notar que este token TUK está a ser vendido por US$ 0,0305 por unidade e pode ser adquirido com diferentes criptomoedas.

Criptomoedas verdes terão impacto positivo no mercado de transportes?

Em suma, à medida que olhamos para o futuro, as perspetivas do mercado cripto e de transporte sustentável parecem promissoras. As tecnologias emergentes, juntamente com uma consciência crescente sobre a conservação ambiental, provavelmente impulsionarão esta colaboração a novos patamares. Ao ponto de que especialistas das indústrias de cripto e de transporte sustentável avaliam o potencial e os desafios dessa interseção, criando uma ligação que poderá ser altamente benéfica para ambas. Tal leva a que novas criptomoedas, como a eTukTuk, tencionem estar um passo à frente e já responderam às diferentes exigentes deste problema comum aos países em desenvolvimento.

