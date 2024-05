Em atualização

Um incêndio num prédio de oito andares em Belas, Sintra, na madrugada desta terça-feira, fez cinco feridos, que foram assistidos no local. Segundo o Correio da Manhã, o fogo começou no sétimo andar do edifício, que foi evacuado. Segundo a CNN, a origem das chamas terão sido várias explosões, cuja origem é desconhecida.

O alerta foi dado pouco depois da meia noite e, pelas 1h01, foi dado como extinto. Meia hora depois, segundo o site da Proteção Civil, estavam 17 veículos no local e 52 operacionais. Além dos bombeiros, avança o CM, estiveram também no local o INEM e a PSP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR