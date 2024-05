Na primeira vez que saiu, ninguém sabia ao certo se iria voltar. Quando voltou, ninguém sabia ao certo se não voltaria a sair. Ainda assim, e se existe uma espécie de coqueluche no atual plantel do Sporting que tem esse condão de se tornar talismã, ele é Eduardo Quaresma. Foi também por ele que começou a série de renovações que os responsáveis leoninos têm apalavradas ou em negociação, com o agora bicampeão nacional a assinar um novo contrato válido até junho de 2028 e com passagem da cláusula de rescisão para 80 milhões.

“Sinto-me muito contente por ter renovado contrato. Já disse isto várias vezes mas este clube é uma segunda casa para mim. É aqui que me sinto feliz e esta renovação foi importante, espero continuar cá muitos mais anos. Tive de demonstrar trabalho para merecer esta confiança mas o clube sempre me apoiou e ajudou em todas as fases da minha carreira. As saídas por empréstimo fizeram-me muito bem, ajudaram-me a crescer. Precisava de ganhar alguns atributos que me faltavam e foram dois clubes muito importantes no meu crescimento. Fizeram-me chegar aqui, onde estou hoje”, comentou aos meios do clube o defesa, que ganho o título de 2021, foi cedido a Tondela e Hoffenheim e voltou agora para ser de novo campeão.

“Rúben Amorim? Ele sempre me disse quais eram os aspetos em que precisava de crescer mentalmente e o que era melhor para mim na altura dos dois empréstimos. Ainda hoje me diz algumas vezes, faz parte. O mister foi muito importante para a minha renovação e para estar aqui. Objetivos? Quero ganhar a Taça de Portugal já esta semana e depois pensaremos na próxima época”, acrescentou o internacional Sub-21 de 22 anos, antes de deixar ainda uma palavra aos adeptos: “Quero agradecer aos adeptos por todo o apoio que sempre me deram desde o início, quando cheguei à equipa A e até nas camadas jovens. Mesmo quando estava emprestado, sentia que me apoiavam. Quero agradecer por terem sempre acreditado em mim”.

Em atualização