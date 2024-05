O filme Furiosa: Uma Saga Mad Max, que estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses, é o retrato pós-apocalíptico de um futuro em que a humanidade regressa à Idade das Trevas, disse o realizador George Miller.

“Apesar de isto se situar num futuro pós-apocalíptico, o comportamento regressa à Idade das Trevas ou tempos medievais, ainda com tecnologia do século XX“, afirmou o cineasta, numa conferência de lançamento do filme em que a Lusa participou.

“Não há carros elétricos, não se pode usar telemóvel nem cartão de crédito, não há refrigeração nem rede elétrica ou instituições”, descreveu. Tudo isso leva os personagens a um comportamento básico, sendo a história uma alegoria que Miller considerou espelhar partes do mundo moderno.

“Vemos muitos destes comportamentos no mundo, a forma como as pessoas lidam umas com as outras, está nas notícias”, continuou.

Situada 45 anos após o colapso da humanidade, com uma catástrofe climática que tornou o mundo árido, a história serve como prequela de Mad Max: Estrada da Fúria, protagonizada por Charlize Theron e Tom Hardy em 2015 e que venceu seis Óscares.

O novo filme da Warner Bros traz fogo, brutalidade e vingança e é um dos mais aguardados do ano, com esperanças de que ajude a dar a volta à situação de quebra generalizada nas receitas de bilheteira.

Furiosa é agora encarnada por Anya Taylor-Joy, com Chris Hemsworth a dar corpo a Dementus. As escolhas, disse George Miller, foram uma aposta arriscada que acabou por resultar, já que a atriz foi escolhida antes dos papéis que lhe deram o estrelato — O Gambito da Rainha e A Noite Passada em Soho.

“Havia algo muito convincente nela”, referiu Miller, frisando como o papel de Furiosa é difícil. “Podemos argumentar que os Mad Max são filmes de faroeste sobre rodas, e em muitos personagens clássicos o protagonista é lacónico”, indicou.

“Max quase não diz nada, Furiosa em Estrada da Fúria não diz quase nada. E nesta história, nem pode fazê-lo”, acrescentou.

Isso significa que o desempenho de Anya Taylor-Joy não pode fundamentar-se no diálogo, mas nas expressões faciais e na fisicalidade do papel. “Além disso, nesta terra árida, as palavras não significam muito. Interage-se pela ação, é um mundo in extremis“, descreveu Miller.

O papel de Chris Hemsworth é, de certa forma, oposto e o realizador contou como o ator acabou por dar um Dementus diferente do que tinha sido conceptualizado.

“Vi que o Chris é uma pessoa multidimensional, tanto como ser humano como na abordagem à representação”, disse o cineasta. Miller contou como a experiência pessoal de Hemsworth, cujos pais eram assistentes sociais que fizeram trabalho pioneiro com crianças vítimas de abusos, influenciou a sua interpretação. “Ele viu o trabalho que os pais fizeram e tem muita sabedoria sobre isso para alguém que é relativamente jovem. Isso refletiu-se no seu trabalho”, explicou.

Com críticas iniciais positivas que destacam a espetacularidade, Furiosa permitiu ao cineasta australiano usar ferramentas que não estavam disponíveis quando realizou os outros filmes Mad Max.

Mas Miller salientou que é sempre a história e não a tecnologia que comanda o filme — onde ninguém desafia as leis da física. “Não há humanos nem carros a voar. Tudo é real“, sublinhou.

Aquilo que o continua a atrair no cinema — sendo que George Miller se formou primeiro em medicina — é contar histórias em que as pessoas lidam com mundos extremos e onde há conflitos.

“O que acontece quando há conflitos nas histórias é que a essência dos personagens e do mundo é revelada. É por isso que contar histórias continua a entusiasmar-me”, disse.

Furiosa: Uma Saga Mad Max tem argumento de George Miller e Nico Lathouris. O elenco conta ainda com Tom Burke, Lachy Hulme, John Howard e Jacob Tomuri.

Este é o quinto filme Mad Max, cuja saga começou em 1979. Todos foram escritos e realizados por George Miller.