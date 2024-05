Uma juíza do estado norte-americano do Novo México negou, esta sexta-feira, a moção do ator Alec Baldwin para anular o processo em que é acusado de homicídio involuntário, mantendo o julgamento agendado para julho, reporta a Variety.

A juíza Mary Marlowe Sommer rejeitou todos os argumentos dos advogados de Baldwin para a anulação do processo. Em causa está um disparo fatal, em 2021, com que Baldwin vitimou mortalmente com uma arma a diretora de fotografia Halyna Hutchins, no local de filmagens do filme Rust.

Se for condenado, Baldwin arrisca-se até 18 meses de prisão. O ator de Hollywood é acusado de ter apontado uma arma a Hutchins, de ter premido o gatilho e de ter contribuído para a falta de normas de segurança no set. A equipa de defesa do ator tem argumentado que Baldwin não sabia que a arma continha balas reais e que não não era suposto haver munições reais no local de filmagens. Em abril, a responsável pelo manuseamento das armas nas filmagens, Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada a 18 meses de prisão — condenação que recorreu na passada semana.

Em fevereiro, Alec Baldwin, de 66 anos, voltou a declarar-se inocente, após uma análise ter concluído que teria de ter disparado o tiro que matou Halyna Hutchins, contrariando que a arma se tivesse disparado sozinha. O tribunal proibiu-o de usar armas, sair dos EUA e contactar com elementos da produção do filme.