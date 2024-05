Há praticamente uma semana, na Câmara Municipal de Lisboa, Sebastián Coates aproveitou a receção de Carlos Moedas para deixar algumas palavras ao universo leonino. “O Sporting já ganhou muitas coisas ao longo da sua história. Conseguimos ser duas vezes campeões em quatro anos, com o mister, e isso é positivo para nós”, explicou o central uruguaio. Praticamente uma semana depois, o discurso de Sebastián Coates era obviamente diferente.

O capitão do Sporting foi titular este domingo, na final da Taça de Portugal perdida para o FC Porto no Jamor, e só saiu já no prolongamento para permitir o all in de Rúben Amorim com a entrada de Paulinho. Já depois do apito final e da derrota dos leões, muito motivada pela expulsão de Jeremiah St. Juste ainda na primeira parte, Coates não escondeu a desilusão.

“Começámos bem o jogo, com o 1-0, mas depois cometemos dois erros que custaram caro. Coisas do jogo. Ainda não vi as imagens, mas muitos dizem que houve um penálti, parece que é sempre tudo contra nós. Mas somos campeões nacionais, que é o mais importante. Viemos para ganhar e poderíamos ter conseguido mais. Não conseguimos, mas vamos levantar a cabeça. Só posso prometer que vamos continuar a trabalhar, porque foi dessa forma que conseguimos ser campeões”, atirou o central.

O Sporting não vence a Taça ???????? há 5 anos: a última conquista dos leões na prova foi em 2019



⚠ Nas 16 últimas épocas, o Sporting só venceu a Taça por 2 vezes pic.twitter.com/XQsP6Ux0e3 — Playmaker (@playmaker_PT) May 26, 2024

A verdade é que o Sporting voltou a falhar a dobradinha, que não alcança há 22 anos, e prolongou um jejum no Jamor que já dura desde 2019. Ao todo, os leões terminaram a temporada com seis derrotas em todas as competições: duas contra a Atalanta, na Liga Europa, uma contra o Benfica e outra contra o V. Guimarães, no Campeonato, uma contra o Sp. Braga, na meia-final da Taça da Liga, e deste domingo, contra o FC Porto e na final da Taça de Portugal.