Em atualização

A Polícia Judiciária lançou esta quinta-feira de manhã uma operação de buscas ao Ministério da Saúde, ao Hospital de Santa Maria e a Luís Pinheiro, ex-diretor do hospital, pelo caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma avançou a TVI e confirmou o Observador. O ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales foi também alvo de buscas, no início da semana e constituído arguido por abuso de poder.

As buscas no Ministério da Saúde decorrem no antigo gabinete de Lacerda Sales, e na sua base estão suspeitas de abuso de poder, tráfico de influências e prevaricação, sabe o Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entretanto, o Ministério Público já confirmou em comunicado, que pode ler aqui, que estão a ser realizadas as buscas, acrescentando também as instalações da Segurança Social e juntando aos crimes de prevaricação e de abuso de poder, o de burla qualificada.

A casa de Lacerda Sales em Leiria, esteve sob buscas da PJ na segunda-feira, dia em que o antigo secretário de Estado da Saúde pediu para adiar a sua audição na comissão de inquérito parlamentar sobre este caso, alegando não poder estar presente por motivos profissionais.

O assunto remonta a 2020, tendo levantado a polémica da influência exercida pelo Presidente da República e da interferência do ex-secretário de Estado para que as duas gémeas residentes no Brasil, que adquiriram nacionalidade portuguesa em tempo recorde, tivessem tratamento preferencial e recebessem o Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros, para a atrofia muscular espinal.

O que revelou a auditoria do Hospital de Santa Maria

Conduzida pelo Hospital de Santa Maria, a auditoria aos casos de administração do Zolgensma concluiu que foi o à época secretário de Estado da Saúde da Saúde a marcar a consulta para as gémeas luso-brasileiras, reforçando-se assim as suspeitas de favorecimento no caso.

A auditoria, aberta no dia 9 de novembro e concluída em dezembro, também apontava para o modo como a marcação foi feita: por telefone, através da Direção de Departamento de Pediatria. Esta deve ser uma das principais linhas de investigação, já que poderão existir suspeitas de abuso de poder por parte de responsáveis do Ministério da Saúde e do Hospital de Santa Maria.

O documento também revelou que o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), onde o Santa Maria se integra, tratou dez crianças com atrofia muscular espinhal desde 2019, com um custo total superior a 15,4 milhões de euros.

Segundo o documento, as duas gémeas luso-brasileiras foram “referenciadas pelo Secretário de Estado da Saúde (segundo registo do dossier clínico)”. Embora a auditoria nunca refira o nome do governante em causa, a formulação surge sempre no masculino (secretário de Estado), o que indicia tratar-se de António Lacerda Sales, já que, no final de 2019, era um dos dois secretários de Estado da ministra Marta Temido — o elenco governativo do Ministério ficava completo com Jamila Madeira, também Secretária de Estado.

No documento, existem quatro referências ao secretário de Estado da Saúde, e que confirmam que o ex-governante interveio no sentido de marcar a consulta para as gémeas. Na audição no Parlamento, na manhã de 13 de dezembro, a presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, que integra o Santa Maria, referiu-se sempre à marcação da consulta como tendo sido realizada pela Secretaria de Estado da Saúde e não pelo secretário de Estado, evitando apontar nomes.

Relatório da IGAS conclui que gémeas tiveram acesso irregular à consulta do SNS

O relatório final da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu que o acesso das gémeas luso-brasileira ao SNS foi irregular e que a primeira consulta das crianças não cumpriu as regras legas, uma vez que a marcação de consulta de Neuropediatria no Hospital de Santa Maria foi pedida pela Secretaria de Estado de Saúde, como a auditoria do Santa Maria tinha concluído. No entanto, de acordo com o IGAS, uma secretaria de Estado não tem competência para solicitar agendamento de consultas médicas.

A IGAS confirmou assim que “não foram cumpridos os requisitos de legalidade no acesso das duas crianças” pois a “marcação da consulta não cumpriu o disposto na Portaria nº147/2017 de 27 de abril”. E acrescentou que “a prestação de cuidados de saúde decorreu sem que tenham existido factos merecedores de qualquer tipo de censura”. Na mesma nota, informou que deu 60 dias para serem implementadas três recomendações no hospital, no Infarmed e na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.

Pode ler aqui o comunicado na integra do Ministério Público.