A auditoria, conduzida pelo Hospital de Santa Maria, aos casos de administração de um medicamento para a Atrofia Muscular Espinhal, o Zolgensma, concluiu que foi o à época secretário de Estado da Saúde da Saúde António Lacerda Sales a marcar a consulta para as gémeas luso-brasileiras, avançaram a TVI e a CNN Portugal e confirmou o Observador, que teve acesso à auditoria. Desta forma, reforçam-se as suspeitas de favorecimento no caso.

A auditoria, aberta no dia 9 de novembro e concluída esta terça-feira, também aponta o modo como a marcação foi feita: por telefone, através da Direção de Departamento de Pediatria. A confirmar-se que existiu este alegado favorecimento, Lacerda Sales pode vir a ser investigado pela alegada prática do crime de abuso de poder.

O documento também revela que o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), onde o Santa Maria se integra, tratou 10 crianças com atrofia muscular espinhal desde 2019, com um custo total superior a 15,4 milhões de euros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.