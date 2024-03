Pão pita, shawarma ou falafel? Genesis, o novo e único restaurante Kosher de Portugal

É nesta linha que nasce o bar, que recebe os clientes logo à entrada. Com vista para as torneiras de cerveja — são quatro e vêm diretamente da Ericeira, da Mean Sardine —, este balcão pretende dar uma good vibe ao Genesis, diz Shalom, e dar a oportunidade aos clientes de petiscarem de imperial na mão, a qualquer altura do dia, com amigos: “Em Israel há sempre restaurantes com o bar e com música. À noite, o ambiente muda e chega um DJ.”

Comida

O que é, afinal, Kosher? É o termo que faz referência a um tipo de alimentação que os judeus devem seguir: esta tem como base um conjunto de leis descritas na Torá, o livro sagrado dos judeus, e que indicam tudo o que é adequado para o consumo — desde o produto até à forma como é confecionado — visando a procura por uma alimentação mais “pura”. Assim, no Genesis, não se consome carne de porco nem de coelho, não se mistura carne e leite, não se confecionam frutas, legumes e vegetais sem que antes sejam devidamente examinados e lavados — uma vez que a ingestão de insetos é proibida — e apenas se serve carne que seja proveniente de animais saudáveis e que tenham sido mortos e drenados segundo as leis da Torá.

Então, o que se come? Tudo, praticamente. São três os menus disponíveis, todos com o mesmo conteúdo, mas com línguas diferentes: português, inglês e hebraico. “Qual escolhe?”, perguntou Shalom. Depois de uma rápida vista de olhos pelo hebraico, o português foi o escolhido, e explorado. A começar logo de início, apresenta-se como uma verdadeira festa de sabores e de convívio: sharing is caring (15€) chega à mesa para dominá-la com seis saladas da casa — há de abacate, beterraba, cenoura, couve, pickle e beringela em pasta com tahine —, servidas com pão pita, que quase não deixam espaço para o hummus (11€) de grão com cogumelos e a falafel (6€), crocante e servida com o mesmo molho que compôs a salada de beringela.