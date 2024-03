Ao balcão ou à mesa? No Picadero, o novo restaurante da Praça das Flores, basta escolher

História

As portas abriram em setembro do ano passado com uma inspiração vinda de Berlim que, rapidamente, voltou para a sua origem. No número 44 da Praça das Flores, o Picadero nasceu bistrôt art déco mas cresceu, em poucos meses, para ser um restaurante onde as cozinhas portuguesa e mediterrânica estão à vontade para tomar conta da carta. Da inicial houve quem merecesse o seu lugar — já lá chegaremos — mas aquele não era o menu que Lisboa pedia. O conceito alemão grill royal não encaixou, tanto na cidade como entre os locais, e a procura por um público nacional falou mais alto. A gerência sofreu alterações, o conceito foi repensado e, que nem fénix, o Picadero renasceu das cinzas do fogo que imperou por breves momentos neste local e apresentou-se oficialmente de cara — e carta — lavada no início de janeiro.

Intacto, manteve-se o nome, que, lido com sotaque castelhano — não é Picadeiro —, remete para as fazendas sul americanas e para os locais onde se praticam exercícios de equitação. É destas que vêm as carnes que compõem alguns dos pratos do Picadero: “Adaptámos com as carnes da América do Sul, do Uruguai, maioritariamente, e quando não conseguimos a carne do Uruguai seguimos com a da Argentina”, explicou ao Observador o chef executivo Pedro Quintas, que, no projeto desde início, confessou ser um desafio trabalhar com carne quando se é uma pessoa “mais de peixe e marisco” — não fosse nascido e criado com o pé na areia, na Costa da Caparica.

Mas, foi esse o desafio que aceitou em 2023 e que o trouxe de regresso às cozinhas, depois de uma temporada por São Tomé e Príncipe e de uma pausa do fine dining. “É muito. Chega uma altura que é muito. Durante muitos anos, eu estive num restaurante que fazia um menu de degustação diferente todos os dias. Portanto, era todos os dias uma corrida”, começou por confessar, resumindo logo de seguida: “Entretanto, a vida profissional acabou por ter influência na vida pessoal, o casamento sofre, e é quando eu me divorcio que então decido ir para São Tomé e Príncipe, faço o abrandar, volto com a pandemia e depois fico um bocadinho a ver o que há para fazer e é quando surge este projeto.”

Apesar de ter outras propostas no horizonte, o Picadero era aquela que se adaptava melhor ao seu atual estilo de vida: há tempo para a família, para as filhas, para o ginásio e para o surf, uma das suas paixões. “Este foi mais aliciante pela qualidade de vida que eu gosto de ter neste momento, aliado com o conceito astronómico”, confessou o chef, que desde os 16 anos anda pelas cozinhas — começou na marisqueira dos pais, na Costa da Caparica, mas já lá vamos.

Espaço

Se o conceito mudou, o nome ficou e a carta sofreu algumas alterações, o que falta? O rebranding, tanto do espaço como da marca. A cara foi lavada e, de um logótipo que lembrava os brasões monárquicos, o Picadero renasceu com a imagem de um cavalo de carrossel, elegante e divertida, como se espera que o espaço venha a ser. Este manteve-se, por enquanto, mas vai sofrer uma mudança — e essa está para breve.

Com toalha branca na mesa e guardanapo de pano no colo — que, podemos dizer, tem uma boa surpresa bordada —, é ainda a pouca luz que o Picadero se apresenta como um espaço que se virá a despir de formalidades para se equilibrar com a carta e com o conceito.