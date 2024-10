A denúncia chegou da Coreia do Sul. O ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-hyun, disse, esta terça-feira, num discurso do parlamento no país, que é “altamente provável” que o regime norte-coreano tenha enviado tropas do país para lutar na Ucrânia ao lado de forças russas.

“Como a Rússia e a Coreia do Norte assinaram um tratado semelhante a um acordo militar, a possibilidade de que isso tenha acontecido é altamente provável”, afirmou Kim Yong-hyun, citado pela agência de notícias Yna. O ministro da Defesa salientou que as relações entre Moscovo e Pyongyang estão a “evoluir” e estão prestes a assumir o formato de uma “aliança militar”.

Neste sentido, na passada sexta-feira, a Ucrânia lançou um ataque aéreo em Donetsk. Segundo avançou o Kyiv Post, citando fontes dos serviços de informações ucranianos, seis norte-coreanos morreram e três ficaram feridos.

[Já saiu o segundo episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio.]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Comentando esta notícia, o ministro da Defesa sul-coreano assinalou que as informações que Seul tem à sua disposição mostram efetivamente que já “houve baixas entre as tropas norte-coreanas na Ucrânia”.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Coreia do Norte tem fornecido munições e mísseis à Rússia, ainda que publicamente o país negue estas informações. Em compensação, Moscovo tem apoiado economicamente Pyongyang.

Como lembra o Kyiv Independent, houve relatos que, no início de 2023, a Coreia do Norte tenha enviado dirigentes do país para ajudar nos “esforços de reconstrução” da região do Donbass.