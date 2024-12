Como já é tradição, a Google revelou a lista das figuras e dos temas que mais curiosidade suscitaram aos portugueses ao longo de 2024. Num ano marcado por acusações de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, José Castelo Branco foi a personalidade nacional mais pesquisada em Portugal. Nos nomes internacionais, o ranking é liderado por Kate Middleton, que, após muita especulação gerada depois de uma fotografia ter sido alterada com recurso à inteligência artificial e de não ter sido vista em público durante largos meses, revelou ter cancro.

A Google não indica números absolutos da pesquisa, uma vez que elabora as classificações levando em consideração o crescimento face ao ano passado. Entre os nomes nacionais mais pesquisados surgem também Ruben Amorim, que trocou o Sporting pelo Manchester United, em segundo lugar, e Miguel Bravo, cantor suspeito de abuso de uma menor, que fecha o ‘pódio’. O antigo treinador dos leões não é a única figura do mundo desportivo nacional a aparecer na lista, que conta ainda com o nadador Diogo Ribeiro (em quinto), Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, (em sétimo) e Bruno Lage, treinador do Benfica, (em oitavo).

Já entre os primeiros três nomes internacionais mais pesquisados aparecem, além de Kate Middleton, Betty Grafstein e Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais norte-americanas em novembro contra Kamala Harris (que ocupa o sétimo lugar da lista). O rapper P. Diddy surge no sexto lugar do ranking, num ano em que foi detido, acusado de tráfico sexual e implicado num caso de alegada violação.

O tema mais pesquisado pelos portugueses ao longo deste ano foi o Europeu de futebol, competição em que a seleção nacional caiu nos quartos de final frente à França e nas grandes penalidades, seguido da Digi, operadora de telecomunicações romena que começou a operar em Portugal no início de novembro. Existe ainda espaço para os Jogos Olímpicos, para as eleições nacionais, para os debates das legislativas, para as eleições norte-americanas ou para o tópico “sismo”, provavelmente devido àquele que em agosto se fez sentir em várias cidades de Norte a Sul do país.

No tópico dos “acontecimentos”, além de vários dos temas mencionados na categoria acima (como o Europeu ou as eleições), há também destaque para outras notícias que marcaram a atualidade nacional como a fuga, em setembro, de cinco reclusos da prisão de segurança máxima de Vale dos Judeus.

Diogo Costa foi o jogador mais pesquisado, Taylor Swift em Portugal lidera a “música”

Todos os anos a Google elabora um ranking exclusivo para as figuras de futebol. Este ano, Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, foi o jogador mais pesquisado pelos portugueses. Os três penáltis que defendeu ao serviço da seleção nacional no desempate frente à Eslovénia no Europeu, que foi a temática mais procurada, podem ter contribuído para o ‘ouro’.

O espanhol Lamine Yamal, que joga no Barcelona e foi eleito o melhor jogador jovem do Euro, surge em segundo lugar. João Neves, que foi transferido pelo Benfica para o Paris Saint-Germain, ocupa a terceira posição. A lista é ainda composta por várias outras figuras do desporto nacional, como Francisco Conceição, Viktor Gyökeres, Vitinha, António Silva e Renato Veiga.

No mundo do entretenimento, a cantora Taylor Swift, com o foco específico em “Portugal”, país onde atuou pela primeira vez em maio, liderou as pesquisas. Ana Moura surge em segundo lugar, mas também com uma nuance específica: “Globos de Ouro 2024” — em alusão ao vestido preto transparente que usou e que gerou polémica nas redes sociais. Há ainda espaço para outros artistas que este ano deram concertos em território nacional, como Scorpions, Travis Scott, Doja Cat ou Jonas Brothers. Ou para Sónia Tavares, num ano marcado pela polémica dos croquetes, que levaram à sua expulsão da zona VIP do Rock in Rio.

A Google revela também uma lista dedicada às figuras que morreram e que, por isso, levaram a um pico de interesse dos portugueses. A morte inesperada de Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, liderou as pesquisas. O cantor Marco Paulo e a atriz Ana Afonso fecham o top 3. Destaque ainda para Manuel Fernandes, ex-futebolista e treinador, que ocupa o sexto lugar.

Reality shows foram líderes no entretenimento

Os reality shows Secret Story e Big Brother lideram as tendências de pesquisa em “programas, séries e filmes”. O líder desta categoria poderá ter uma relação direta com o de outra: “O que é mórmon” foi a pergunta mais feita no tópico “o que é”; o facto de pertencer a esse grupo religioso é o segredo que um dos concorrentes da atual edição da Casa dos Segredos, da TVI, esconde.

Divertidamente 2, Dune e Isto Acaba Aqui fecham o top 5 dos temas de entretenimento mais pesquisados. Curiosamente, e ao contrário de Barbie, Oppenheimer volta a aparecer na lista — mas longe do número um que ocupava no ano passado (em 2024 fica em nono).

Dúvidas dos portugueses são relacionadas com eleições e tendências dos partidos (são de esquerda ou direita?)

As principais dúvidas dos portugueses nas perguntas que começam por “como” são principalmente relacionadas com as eleições, mas também há espaço para uma menção (ainda que indireta) ao 25 de Abril, no ano em que se assinalou o cinquentenário da revolução. Desta forma, os cidadãos quiseram saber como: votar nas eleições em Portugal, saber onde votar, validar faturas em 2024, funciona a Revolut, se faz pão de banana, fazer um cravo em papel, prevenir a zona, saber onde votar nas europeias, comer tamarindo e votar antecipadamente.

Já na lista para as questões marcadas por um “ou”, a pergunta sobre se o PSD é de esquerda ou direita ocupa o primeiro lugar. Mas não é o único partido sobre o qual os portugueses tiveram dúvidas: “Iniciativa Liberal direita ou esquerda” ficou em quarto, “PS direita ou esquerda” em sétimo e “Chega direita ou esquerda” em nono. O pedido de ‘ajuda’ quanto a “rendimento de categoria A ou B” também consta da lista, sendo que, recorde-se, este era um dos vários requisitos que os jovens tinham de preencher para ser elegíveis para a devolução das propinas (que aconteceu pela primeira vez este ano).