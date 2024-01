Morreu a atriz Ana Afonso aos 47 anos

Ana Afonso, atriz e modelo, morreu aos 47 anos, segundo avança o site Holofote. A notícia terá sido avançada pela relações públicas Marta Pereira nas suas redes sociais com a frase: “Ainda não acredito… Descansa em paz, Ana”. A artista tinha três filhos: Diogo, Alice e Beatriz.

Cerca de uma hora depois a apresentadora Júlia Pinheiro confirmou no Instagram a morte da atriz, informando que a última entrevista de Ana Afonso foi precisamente no programa da Júlia da SIC e vai ser retransmitido na noite desta quinta-feira.

Ana Afonso participou na novela “O teu olhar” da TVI e também no reality show “Quinta das Celebridades”, onde teve uma relação com o ator brasileiro Alexandre Frota, recorda o site da estação de televisão TVI.

Numa publicação na conta de Instagram, o irmão da atriz, Sérgio Afonso, escreveu: “Esta foi a última ‘montanha’ que conquistámos juntos mana… agora só me resta escalar todas as outras quando quiser estar mais perto de ti”, sobre uma fotografia, citada no Notícias ao Minuto.

A última publicação da atriz na sua conta de Instagram foi há três dias com uma selfie e a mensagem: “Com ‘popa’ e circunstância desejo a todos vós que o ano de 2024 que está mesmo a chegar seja um ano de muito crescimento e felicidade!”