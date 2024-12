O Renault 5 Turbo 3E é o “brinquedo” que faltava à marca francesa para reforçar e apimentar a sua gama de veículos eléctricos. Depois do R5 E-Tech, o utilitário eléctrico com potências entre 90 e 150 cv e preços que vão de 25.000€ a 33.000€, a Renault vai lançar em breve — mas ainda sem data oficial — o 5 Turbo 3E, com apenas tracção traseira, onde monta dois motores alimentados por bateria que somam mais de 500 cv.

O novo superdesportivo francês surge no seguimento de um protótipo com a mesma denominação revelado no Salão de Paris de 2022 e, para ter uma ideia do que poderá ser a condução do 5 Turbo 3E de série, pode aproveitar para “saborear” o vídeo do protótipo que publicamos abaixo. A aposta no novo superdesportivo é tal que a Renault produziu o documentário Anatomy of a Comeback, já disponível na Amazon Prime Video, onde é possível ver o 5 Turbo 3E.

O modelo tem como base o novo R5 E-Tech, mas troca um motor à frente, com um máximo de 150 cv, por dois atrás que deverão ultrapassar 500 cv (a marca não avançou ainda o valor preciso). De recordar que o R5 Turbo dos anos 80 extraía 160 cv na versão de série e até mesmo a versão mais potente, desenvolvida para o Mundial de Ralis, o 5 Turbo Maxi (Grupo B) não passava dos 340 cv, com ambos a ficar muito abaixo da potência deste sucessor eléctrico.

O Renault 5 Turbo 3E também recorre a vias mais largas, mas, ao contrário do modelo de 1980, houve a preocupação de a via traseira não ser muito mais larga do que a anterior, para evitar dificuldades ao nível do equilíbrio do comportamento. O modelo transpira agressividade, com splitter à frente, asa e extractores atrás e lateralmente entradas de ar que devem ser sobretudo cosméticas. Ainda assim, monta pneus 275/35 em jantes 20″ atrás (e ligeiramente mais estreitos à frente), de forma a conseguir a tracção necessária para superar 100 km/h ao fim de apenas 3,5 segundos (o R5 Turbo de 1980 precisava de 6,9 segundos), o que o torna no Renault de série mais rápido de sempre. Simultaneamente, posiciona-se entre o PorscheTaycan 4S com 544 cv (3,7 segundos) e o TaycanGTS, com 700 cv e 3,3 segundos. Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, revela o 5 Turbo 3E: