O suspeito de ter levado a cabo os ataques em Nova Orleães durante a passagem do ano terá pesquisado, horas antes de agir, informações online sobre o atropelamento que ocorreu num mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, durante o mês de dezembro.

Esta informação consta num relatório do FBI, citado pela ABC, que tem por base uma análise ao conteúdo dos dispositivos eletrónicos de Shamsud-Din Jabbar, que permitiram descobrir “múltiplas pesquisas online” relacionadas com o ataque que acabou por concretizar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Começando no mês de novembro, o suspeito terá procurado informação sobre “acessos a varandas na Bourbon Street” — rua onde atropelou mortalmente 14 pessoas no dia 1 de janeiro — e ainda pesquisou sobre o Mardi Gras, uma celebração popular na cidade, que costuma ser no mês de fevereiro ou março.

“Horas antes do ataque na Bourbon Street, também pesquisou informação sobre o carro que atropelou vítimas inocentes num mercado de Natal na Alemanha, dez dias antes”, escreve a agência federal norte-americana, relembrando o incidente que matou seis pessoas e feriu mais de 200.

O relatório também inclui informação sobre a chegada de Jabbar ao estado do Louisiana, revelando que viajou de comboio desde Houston, no Texas, no início de novembro. O FBI atualizou ainda o número de vítimas para resultantes deste ataque para 136, entre mortos e feridos.

[Já saiu o quinto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]