O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu esta quarta-feira garantias de que a “paz é exequível e que a Rússia não volta atrás”, salientando que não pretende apenas que a guerra com a Rússia termine.

“Não queremos apenas que a guerra chegue ao fim, queremos ter a certeza de que a paz e exequível e que a Rússia não volta atrás”, disse Volodymyr Zelensky, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, em Varsóvia, capital polaca.

Para isso, Volodymyr Zelensky exigiu “garantias de segurança” da União Europeia e da Aliança Atlântica, ou seja, progressos na adesão às duas organizações.

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O Presidente ucraniano acrescentou que quer, por exemplo, que o país esteja equipado o suficiente para que nenhum país queira repetir a invasão iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

Questionado sobre o acordo alcançado com o Governo de Donald Tusk para exumar os corpos de cidadãos polacos massacrados entre 1943 e 1945 na região da Volhynia, Zelensky fugiu à questão.

“Para nós, o apoio da Polónia é muito importante e acho que devemos olhar para a frente nas nossas relações”, comentou.