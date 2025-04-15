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Em julho de 2023, Ivan Popov, general que liderava o 58º Exército Combinado das forças russas que combatiam em Zaporíjia, gravou uma mensagem de voz a criticar as chefias e o Ministério da Defesa da Rússia pela falta de apoio de artilharia no terreno e pelas fortes baixas sofridas entre os seus homens. Depois, enviou-a para os seus colegas. Rapidamente, apercebeu-se que esta mensagem era um erro.

Segundo a BBC, as críticas espalharam-se e a mensagem acabou por ser partilhada no Telegram por Andrei Gurulyov, um deputado, antigo comandante do exército e comentador televisivo. No seguimento da polémica, Popov foi afastado da frente e, em 2024, acabou acusado de fraude em larga escala ligada a um alegado roubo de 1,7 toneladas de material enviado para a batalha em Zaporíjia, enfrentando assim uma pena de prisão de seis anos pedida pelo Ministério Público russo aos juízes do tribunal militar.

Porém, na semana passada, os representantes de Popov e o Ministério da Defesa russo chegaram a um acordo para concretizar aquela que era a principal vontade do oficial: o regresso à guerra.

“Juntamente com o Ministério da Defesa, apresentámos uma moção para suspender o processo e alterar a medida preventiva relacionada com a decisão positiva de enviar Ivan Ivanovich [Popov] para a operação militar especial [ndr: nome dado pela Rússia à invasão da Ucrânia]”, contou o advogado do general, Sergei Buinovsky, à TASS.

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Segundo o Kommersant, Ivan Popov vai voltar para liderar a Storm Z – uma brigada formada principalmente por prisioneiros e que é usada, segundo o Institute for the Study of War (ISW), para “ataques frontais suicidas” na linha da frente. Essencialmente, para o ISW, o militar avança para uma “sentença de morte“.

Ainda antes de fazer este pedido ao tribunal, Popov, uma figura popular entre bloggers militares e ultranacionalistas, já endereçara uma carta aberta ao Presidente russo, Vladimir Putin, publicada pelo Kommersant, com o objetivo de pedir clemência e o regresso às forças militares.

“Peço-lhe, como meu comandante mais importante, que analise esta situação e me ponha de novo na linha“, apelou Popov, na carta recheada de elogios ao Presidente russo.

“Durante todos os longos anos da minha vida, fui um soldado leal da Rússia e vosso soldado, a ponta da vossa lança, esmagando os inimigos da nossa Pátria! O exército é o trabalho da minha vida!“, reforçou. O tribunal concretizou-lhe o desejo.