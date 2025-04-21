Rigidez num braço, encontro com JD Vance e uma multidão abençoada. As últimas 24 horas do Papa Francisco

Foi-lhe prescrito pelos médicos repouso com ventilação assistida, tendo sido até aconselhado isolamento, mas o Papa Francisco não quis seguir estas indicações. A missa de Domingo de Páscoa começou pelas 9h30 (hora de Lisboa) e a homilia, tal como já tinha acontecido em momentos anteriores, não foi lida por Francisco, mas sim por um cardeal escolhido pelo próprio, neste caso o italiano Angelo Comastri. No entanto, o texto foi escrito pelo líder máximo dos católicos. No final, o cardeal Comastri acrescentou um agradecimento a Francisco “pelo forte convite a despertar a fé em Jesus ressuscitado e vivo” e por estar “sempre presente”. “Obrigado, Papa Francisco e Feliz Páscoa”, terminou.

O momento mais marcante da celebração foi mesmo quando Francisco surgiu, no momento da leitura da mensagem “Urbi et Orbi”, uma bênção concedida em momentos especiais — como a Páscoa — dirigida à cidade de Roma e ao mundo. “Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa”, aproveitou para dizer ao microfone neste momento, levando a multidão a reagir efusivamente.

Surgiu sem tubos de oxigénio no nariz (ao contrário do que acontecera na celebração do Domingo de Ramos), alimentando a ideia de que estaria melhor. Mas, ainda assim, incumbiu o mestre das cerimónias litúrgicas, o arcebispo Diego Ravelli, de ler a sua mensagem. Era focada na necessidade de promover a paz e o desenvolvimento, apelando a um desarmamento por parte dos diferentes países e estendendo votos de paz ao Oriente Médio, aos povos africanos vítimas de violências (como a República Democrática do Congo, o Sudão e o Sudão do Sul) e a Myanmar, na Ásia.

“A luz da Páscoa convida-nos a derrubar as barreiras que criam divisões e estão carregadas de consequências políticas e económicas… Quanto desprezo é incitado, às vezes, em relação aos vulneráveis, marginalizados e migrantes”, lia-se na mensagem do Papa. “Neste dia gostaria que todos nós voltássemos a ter esperança e confiança nos outros, incluindo naqueles que são diferentes de nós, ou que vêm de terras distantes, trazendo costumes, modos de vida e ideias diferentes — todos nós somos filhos de Deus.”

Sublinhando depois que “a nossa existência não foi feita para a morte, mas para a vida” e que “a Páscoa é a festa da vida”, o Papa Francisco apelou depois ao desarmamento, pedindo aos líderes políticos que não cedam à lógica do medo. “Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento. A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento”, escreveu.

E pediu que os recursos disponíveis sejam usados para ajudar quem mais necessita, para combater a fome e promover iniciativas que promovam o desenvolvimento: “Estas são as ‘armas’ da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte.”

Enquanto o Papa Francisco estava na Praça de São Pedro, alguns dos presentes notaram, no entanto, que algo não estava bem, escreveu o italiano Corriere della Sera. Segundo algumas pessoas, era visível que existia alguma rigidez num dos braços do líder católico, estando atrás do Papa uma pessoa responsável por lhe massajar o braço. Houve ainda quem apontasse que Francisco aparentava estar a respirar com mais dificuldade.

Um Papa no meio de uma multidão

Depois deste momento, e à semelhança do que acontecia quando o Papa ainda se encontrava de boa saúde, Francisco subiu para o seu veículo. O papamóvel deslocou-se então pela Praça de São Pedro, pelo meio da vasta multidão.

Segundo o seu enfermeiro pessoal, o Papa perguntou-lhe, antes da viagem: “Acha que consigo?” Massimiliano Strappetti acedeu e no fim, Francisco agradeceu-lhe: “Obrigado por me ter levado de volta à Praça.”

Passando entre os milhares de narcisos e túlipas que decoravam a praça principal do Vaticano, o líder dos católicos aproveitou para abençoar crianças e bebés e para cumprimentar alguns dos fiéis. Enquanto passava ouviam-se gritos como “Viva o Papa”.

Dez minutos com JD Vance e três ovos da Páscoa

Depois de uma longa e intensa manhã, na agenda de Francisco houve ainda espaço para, pelas 10h30 (hora de Lisboa), se reunir com o vice-presidente dos EUA na Casa Santa Marta, a sua residência oficial, localizada mesmo ao lado da Basílica de São Pedro.

No momento em que se encontraram, o norte-americano aproveitou para dizer ao Papa Francisco que era “bom vê-lo”. “Rezo por si todos os dias. Deus o abençoe. Sei que não se tem sentido bem, mas é bom vê-lo de melhor saúde”, disse.