Fim da linha para Vítor Hugo Salgado no Partido Socialista. Quatro dias depois de o Observador ter noticiado que o presidente da câmara municipal de Vizela e líder da Federação do PS de Braga enfrentava um inquérito-crime por violência doméstica, o líder do PS exigiu esta segunda-feira que o dirigente distrital renuncie ao cargo e anunciou que não apoiará a recandidatura de Vítor Hugo Salgado à autarquia de Vizela.

Numa nota enviada ao Observador, o Partido Socialista é claro: “O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, solicitou a Vítor Hugo Salgado que renunciasse ao cargo de presidente da Federação do PS de Braga. Informou igualmente que o Partido Socialista não apoiará a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Vizela.”

O PS expressa ainda a sua “inequívoca condenação de qualquer forma de violência doméstica” e manifesta a “profunda preocupação com as informações que vieram a público.” Nessa mesma nota, o líder socialista reafirma “o compromisso com o combate firme e determinado a todas as formas de violência, independentemente de quem as pratique.”

Apesar da dureza do comunicado, Pedro Nuno Santos sublinha que “o caso se encontra em fase de inquérito e que é à Justiça que compete apurar os factos e assegurar a responsabilização adequada, com pleno respeito pelo princípio da presunção de inocência.”

O Partido Socialista aproveita ainda para reiterar a “total solidariedade com as vítimas de violência” e sublinhar a “importância de que todas as denúncias sejam investigadas com o máximo rigor e celeridade, garantindo justiça e proteção a quem mais precisa.”

Na quinta-feira, o Observador tinha noticiado que Vítor Hugo Salgado está a ser investigado por suspeitas do crime de violência doméstica. As agressões terão ocorrido em fevereiro deste ano e, alegadamente, obrigaram a mulher a receber tratamento médico hospitalar em dois momentos distintos em menos de 24 horas.

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