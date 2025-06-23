Por várias dezenas de milhares de euros — mais precisamente 130 mil euros — é possível “arrendar” a Disneyland Paris por algumas horas. Foi o que fez um homem, que contactou os responsáveis pelo parque temático para que este se tornasse no cenário de sonho do seu suposto casamento. Mas a real surpresa foi revelada aos funcionários do parque quando, este sábado, na hora marcada para o início da cerimónia, perceberam que a noiva era, afinal, uma menina ucraniana de apenas 9 anos.

Segundo o Le Parisien, que avançou a notícia, os funcionários chamaram de imediato as autoridades e impediram que a cerimónia privada prosseguisse, não permitindo que as cerca de 100 pessoas, que eram alegadamente os convidados do casamento, entrassem no parque, na capital de França.

Acabaram a ser detidas quatro pessoas, que se pensa serem os promotores do evento, mas que alegam que o que se ia passar no interior do parque não era um casamento de verdade, mas sim uma encenação.

Entretanto, de acordo com a AFP, é sabido que as tais dezenas de pessoas que ficaram à porta do parque eram afinal figurantes contratados. Se a suspeita inicial, tanto dos funcionários da Disneyland Paris que chamaram as autoridades, como da polícia, era a de que estava em causa um casamento ilegal com uma menor envolvida, pensa-se agora que o objetivo nunca foi que ocorresse uma união matrimonial verdadeira, com a mãe da menina a assegurar que queria apenas que a filha se sentisse uma “princesa” da Disney por um dia.

“Não se tratou de um casamento, mas de uma encenação filmada com cerca de cem figurantes. Contrataram a Disneyland Paris, fingindo que era um casamento a sério”, disse à AFP o procurador-adjunto francês Alexandre Verney.

Apesar de, ao que tudo parece indicar, estar afastada a hipótese de um matrimónio ilegal com uma menor, a polícia francesa está neste momento a investigar suspeitas de fraude e branqueamento de capitais por parte de dois dos organizadores do evento.

Uma fonte próxima ao caso revelou à AFP que as duas pessoas detidas para interrogatório são o “noivo”, de 22 anos, que se acredita estar detrás da organização do evento, que é “presumivelmente britânico”, e uma mulher letã de 24 anos.

Foram entretanto libertadas uma mulher ucraniana de 41 anos, que se julga ser a mãe da menina de 9 anos, e um homem letão de 55 anos.