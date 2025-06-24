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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, proclamou esta terça-feira uma “vitória histórica” sobre o Irão, garantindo que o país rival “nunca terá armas nucleares” após os ataques sofridos, avança o Times of Israel.

Num discurso televisivo, enquanto se mantém um cessar-fogo entre os dois países, Netanyahu enumerou as conquistas de Israel através dos bombardeamentos dos últimos 12 dias, incluindo a eliminação de generais e cientistas nucleares de alto nível, a destruição das instalações nucleares de Natanz e Isfahan, para além do reator de água pesada de Arak.

“Durante dezenas de anos, prometi-vos que o Irão não teria armas nucleares e, de facto, levámos o programa nuclear do Irão à ruína. Destruímos o projeto nuclear do Irão. E se alguém no Irão tentar reconstruir esse projeto, agiremos com a mesma determinação e com a mesma intensidade, para impedir qualquer tentativa”, garantiu o líder israelita, acrescentando: “Repito vezes sem conta: o Irão nunca terá armas nucleares“.

Nas suas declarações, Netanyahu agradeceu, ainda, a Donald Trump pelo “papel na defesa de Israel e na eliminação da ameaça nuclear iraniana”. “Israel nunca teve um amigo como o Presidente Trump na Casa Branca e agradeço-lhe muito pelo nosso trabalho em conjunto”, disse o primeiro-ministro israelita, horas depois de o Presidente norte-americano criticar Israel por violar o cessar-fogo com o Irão.

O líder israelita sublinhou que “as forças americanas destruíram a instalação subterrânea” de enriquecimento de urânio, o que garantiu que o programa nuclear iraniano fosse “para o lixo”.