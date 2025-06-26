A concelhia de Vizela do PS, distrito de Braga, decidiu não apresentar candidato às próximas eleições autárquicas, manifestando apoio à candidatura independente do atual presidente Victor Hugo Salgado, que deixou de contar com o apoio do PS nacional.

“O PS de Vizela não tem condições de apresentar um candidato, uma lista. Não temos povo, o povo está todo com o Victor Hugo Salgado. Os militantes estão todos com ele”, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da concelhia de Vizela do PS, lembrando que o autarca já tinha sido anunciado como candidato do partido, antes de lhe ser retirado o apoio da estrutura nacional.

José Armando Branco explicou que esta decisão foi tomada na noite de terça-feira, em Assembleia Geral, onde marcaram presença cerca de duas centenas de militantes com poder de voto, dos quais 195 votaram favoravelmente o apoio a Victor Hugo Salgado.

O presidente da concelhia de Vizela do PS considera “precipitada” a decisão da estrutura nacional em manter a retirada de apoio a Victor Hugo Salgado, na sequência da investigação por alegada violência doméstica, um caso denunciado pelo Observador em abril.

Há cerca de um mês, o presidente do PS instruiu a coordenação autárquica do partido para manter a retirada de apoio ao atual autarca da Câmara Municipal de Vizela, apesar do arquivamento da queixa por violência doméstica que motivou o seu afastamento.

Fonte oficial do PS disse à Lusa que Carlos César “não encontrou razão ponderosa e definitiva para alterar a posição já assumida” e, por isso, determinou que fosse comunicada à concelhia de Vizela e à Federação de Braga que se mantém a decisão de não apoiar uma recandidatura do atual presidente da autarquia vizelense, Victor Hugo Salgado.

O atual presidente da Câmara de Vizela, Victor Hugo Salgado, eleito em 2021 pelo PS com 74% dos votos, avança para um terceiro mandato, desta vez como independente, com listas para a Câmara, Assembleia Municipal e freguesias. As eleições autárquicas vão decorrer entre setembro e outubro deste ano.

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