Pelo menos 32 pessoas morreram no condado de Kerr, no estado norte-americano do Texas, na sequência do mau tempo que provocou uma enxurrada repentina. Este é o balanço mais recente feito pelo governador do Texas, Greg Abbott, este sábado à noite (hora de Lisboa), início da tarde no Texas. O anterior balanço era de 27 mortos.

Dos 32 cadáveres encontrados 14 são de crianças. Há ainda cinco corpos de adultos e três de crianças que ainda não foram identificados. “Os números vão continuar a mudar” até serem concluídas as operações, explicou Larry Leitha, xerife do condado de Kerr.

Para já, as autoridades não concretizam quantas pessoas estão desaparecidas, além das crianças que desapareceram no Camp Mystic, um campo de férias religioso apenas para meninas.

Na rede social X, vários vídeos e imagens mostram o rio Guadalupe a transbordar e a inundar estradas e bairros inteiros.

????Life-Threatening Flood

???? Kerrville, Texas

????Guadalupe River The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood. The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58 — Globe Alerts (@Globe_Alerts) July 4, 2025

Até ao momento, 850 pessoas foram já resgatadas sem ferimentos, de acordo com o xerife do condado, Larry Leitha, durante a conferência de imprensa este sábado de manhã em Lisboa, madrugada no Texas.

“Estamos a trabalhar arduamente para localizar qualquer pessoa que ainda esteja desaparecida e garantir a sua segurança“, disse.

“No espaço de 45 minutos, o rio Guadalupe subiu 26 pés [8 metros] e criou uma inundação destrutiva, que levou propriedades e, infelizmente, vidas”, afirmou Dan Patrick, vice-governador do Texas, numa conferência de imprensa esta sexta-feira, citado pela Sky News.

A zona afetada pela enxurrada tem vários campos de férias, frequentados por milhares de crianças nesta altura do ano, especialmente durante o fim de semana prolongado em que se celebra o Dia da Independência, a 4 de julho.

O vice-governador, que neste momento é governador em exercício a substituir Greg Abbott, governador do Texas a gozar do período de férias, leu uma declaração do Camp Mystic, um acampamento só para raparigas, onde se encontravam cerca de 750 crianças, afirmando que as inundações tinham atingido um “nível catastrófico” e informou os pais de que, caso não tenham sido contactados, os seus filhos estarão, em princípio, em segurança.

Há mais desaparecidos para além das crianças, dizem as autoridades, que desconhecem o número. “Não dispomos de uma contagem exata e não queremos começar a fazer estimativas nesta altura“, disse o autarca Dalton Rice numa conferência de imprensa neste sábado.

Ressalvou, no entanto, que tal não significa que as crianças desaparecidas sejam necessariamente vítimas mortais. “Podem estar incontactáveis”, apontou. Patrick reconheceu ainda as ofertas de helicópteros e drones de anónimos, para auxiliar nas buscas, mas afirmou que as equipas de resgate não precisam de mais meios físicos.

Flash flood EMERGENCIES remain in effect for several areas in Texas following over a FOOT of rain falling overnight. Catastrophic flash flooding is occurring in portions of San Angelo and near Kerrville, where the Guadalupe River has risen more than 20 feet in minutes. #TXwx pic.twitter.com/wmdZv1073e — WeatherNation (@WeatherNation) July 4, 2025

Segundo as autoridades norte-americanas, no terreno estão mil “botas no terreno”, 14 helicópteros, 12 drones, nove equipas de salvamento e mergulhadores.

Greg Abbott, mesmo de férias, utilizou a rede social X para informar que as missões de salvamento aéreo estão a “decorrer a toda a hora”. “Não vamos parar até que todos sejam contabilizados“, garante no X, onde partilhou um vídeo de um resgate feito através de um helicóptero.

Air rescue missions like this are being done around the clock. We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 4, 2025

O Presidente dos EUA, Donald Trump, na rede Truth Social, disse que a sua administração estava “a trabalhar com as autoridades estatais e locais no terreno, no Texas, em resposta às trágicas inundações que ocorreram ontem”.

“A nossa Secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, estará no local em breve. Melania e eu estamos a rezar por todas as famílias afectadas por esta horrível tragédia. Os nossos corajosos socorristas estão no local a fazer o que sabem fazer melhor. Deus abençoe as famílias, e Deus abençoe o Texas!”, escreveu Trump.

Atualizado às 22h26 com novas informações sobre número de mortos e desaparecidos