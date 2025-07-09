O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, esta quarta-feira, que vai impor 50% de tarifas aos produtos brasileiros e mostrou-se novamente a favor do Presidente Jair Bolsonaro que está acusado de tentativa de golpe de Estado.

“Este julgamento não deveria estar a acontecer. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente!”, escreveu Trump, na carta endereçada ao Presidente brasileiro, Lula da Silva (PT), na rede social Truth Social. “Conheci e tive contacto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional”, frisou o Presidente norte-americano.

Na mesma carta, Trump sublinhou que “a partir de 1 de agosto de 2025, os EUA imporão ao Brasil uma tarifa de 50% sobre qualquer envio de produtos brasileiros aos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais”.

O Presidente dos EUA enviou ainda cartas a pelo menos outros sete países (Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Iraque, Líbia e Sri Lanka), em que dita a imposição de tarifas de 30% aos produtos que sejam enviados para território norte-americano.

Na missiva enviada ao primeiro-ministro da Líbia, por exemplo, Trump convida o país a “participar na extraordinária economia dos EUA”. “A partir de 1 de agosto de 2025, vamos cobrar à Líbia uma tarifa de apenas 30% em qualquer e todos os produtos líbios enviados para os EUA, à parte de todas as tarifas setoriais”, é possível ler. Trump avisa ainda que, “se por alguma razão” estes países decidirem “subir as vossas tarifas, qualquer que seja o número escolhido, será adicionado aos 30%” impostos pelos EUA.

Donald Trump já tinha deixado no ar esta terça-feira que iria impor tarifas a “um mínimo de sete países” esta quarta-feira de manhã e a uma “série de outros países” durante a tarde.

A nova ronda de imposição de tarifas através de cartas chega dois dias depois de Trump enviar 14 cartas a diferentes países, incluindo ao Japão e à Coreia do Sul, com tarifas entre 20 a 40% aos produtos que os países exportam para os EUA.

*notícia atualizada às 22h20 com informação sobre taxas aplicadas ao Brasil