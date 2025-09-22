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O Presidente da República afirmou esta segunda-feira ter encontrado o secretário-geral da ONU, António Guterres, “em grande forma” e “muito motivado”, apesar do que se passa no mundo, e reiterou-lhe o apoio de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, onde foi esta segunda-feira recebido por António Guterres, antes da 80.ª sessão de debate geral da Assembleia Geral da ONU, em que fará a sua sexta e última intervenção como chefe de Estado, na terça-feira.

“Achei o secretário-geral em grande forma. Há muito tempo que não o encontrava numa tão boa forma, muito motivado e, apesar da situação que vivemos no mundo, a sentir que, olhando para o médio prazo, não há alternativa às Nações Unidas”, descreveu.

“Não há alternativa àquilo que ele defende e, portanto, aquilo que às vezes é uma dificuldade ou se sente como dificuldade no momento imediato, vai ser ultrapassado pela própria realidade”, acrescentou o Presidente da República, referindo que este encontro “serviu para Portugal reafirmar o seu apoio” ao secretário-geral da ONU.

O chefe de Estado destacou como “um bom sinal” que o Presidente norte-americano, Donald Trump, vá “ter um encontro com o secretário-geral [da ONU] amanhã [terça-feira], e também haver vários países que também irão ter um encontro do Presidente Trump num domínio sobre o qual Portugal se pronunciou, que é o domínio do Médio Oriente, para encontrar uma solução para o dia seguinte”.

Sobre as reuniões bilaterais que tem tido à margem da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa informou que no domingo o Rei da Jordânia aceitou o seu convite para ir a Portugal até ao fim deste ano, e que recebeu esta segunda-feira do Presidente do Tajiquistão a confirmação do apoio à candidatura portuguesa a um lugar não-permanente no Conselho de Segurança em 2027-2028, a eleger em 2026.

O Presidente da República elogiou não só António Guterres mas também o anterior primeiro-ministro português António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, que se encontra em Nova Iorque para participar, em representação da União Europeia, na Assembleia Geral da ONU, considerando que ambos “marcam pontos” no mundo “também sobre a maneira de ser de Portugal”.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a expressar admiração e apoio a Guterres pelo seu empenho pela ação climática e pelo desenvolvimento sustentável e realçou que partilha com o secretário-geral da ONU “a análise sobre a situação vivida no mundo e a importância das Nações Unidas, a importância do multilateralismo, a importância do respeito do direito internacional, a importância do respeito da Carta das Nações Unidas”.

Por sua vez, António Guterres, segundo uma nota divulgada pelo seu gabinete, “manifestou o seu apreço pelo apoio de Portugal à ONU e ao multilateralismo, bem como pelo seu contributo para a manutenção da paz” e discutiu também com Marcelo Rebelo de Sousa “a situação no Médio Oriente, a implementação do Pacto para o Futuro e o processo da ONU80”.

O chefe de Estado português chegou a Nova Iorque no sábado para participar na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira, e noutros eventos de alto nível.

Esta segunda-feira, na sede da ONU, esteve presente na Sessão de Alto Nível para assinalar os 80 anos desta organização fundada em 1945 e à qual Portugal aderiu em 1955.

Mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa irá discursar Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução dos Dois Estados, organizada em conjunto pela França e pela Arábia Saudita — um dia depois de Portugal ter declarado formalmente o reconhecimento do Estado da Palestina.

António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU em 2016, proposto por Portugal, e iniciou o seu mandato em 1 de janeiro de 2017.

O antigo primeiro-ministro português foi reconduzido no cargo em 2021 e terminará o seu segundo mandato de cinco anos à frente da ONU no fim de 2026.