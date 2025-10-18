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O secretário-geral do PCP acusou o PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega de aprovarem de “cara completamente destapada” uma medida a favor dos grupos económicos, enquanto o povo foi entretido com a discussão sobre “caras tapadas ou destapadas”.

“Hoje (sexta-feira) mesmo enquanto nos entretinham com o sim ou o não a caras destapadas, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e o Chega de cara completamente destapada aprovaram a descida do IRC para os 19%”, disse Paulo Raimundo durante um comício realizado na noite de sexta-feira no Seixal, no distrito de Setúbal, com o tema Outro rumo para o país. Rejeitar o pacote laboral, a exploração e as injustiças.

Numa alusão ao projeto de lei do Chega que visa proibir a utilização de burca em espaços públicos, esta sexta-feira aprovado na generalidade no Parlamento com os votos favoráveis do Chega, PSD, IL e CDS-PP, votos contra de PS, Livre, BE e PCP, e a abstenção de PAN e JPP, o líder comunista disse que “o povo foi entretido e está entretido, a esta hora, com a discussão sobre caras tapadas ou caras destapadas” enquanto aprovavam também a descida do IRC, medida que considera ser a favor dos grupos económicos.

“Tudo ao serviço dos grupos económicos, 2.000 milhões de euros por ano dos nossos recursos, do nosso esforço a serem desviados para aqueles que ganham milhões e milhões e que até têm mais esta benesse da descida do IRC”, frisou.

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