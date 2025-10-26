O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou e agradeceu este domingo o apoio da diocese de Setúbal no apoio à população local durante as comemorações dos 50 anos daquela instituição.

“Eu queria agradecer aqui, não apenas aos prelados que garantiram, que afirmaram esta voz profética durante 50 anos, mas ao povo de Deus e àqueles todos que com ele percorreram estas décadas, o que fizeram”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa marcou este domingo presença numa missa que decorreu na Sé de Setúbal, comemorativa dos 50 anos da diocese, e que foi presidida pelo cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal.

“Pessoas, famílias, escolas, instituições, que em momentos de crise, e foram muitas, muitas as crises nestes 50 anos, conseguiram garantir ao tecido económico, social, cultural, à vida de tantos e tantas, aquilo que, com o poder local, sem dúvida, mas que o Estado, só por si, não teria podido garantir”, defendeu o chefe de Estado numa curta intervenção da parte final da missa.

“Essa gratidão à Igreja, povo de Deus, e às suas instituições, em todos os domínios, que eu queria sublinhar hoje [este domingo]. É uma gratidão que não tem medida, é uma gratidão, em nome de todos os portugueses, é uma gratidão em nome de Portugal”, sublinhou.

Antes, na homilia, o bispo de Setúbal repetiu uma expressão do Papa Francisco, que disse em Lisboa que a Igreja tem lugar para “todos, todos, todos”.

“E aqui em Setúbal queremos que isso seja mais do que uma frase bonita, queremos que seja programa de vida, porque ninguém se salva sozinho, ninguém sonha sozinho”, afirmou Américo Aguiar, considerando que “celebrar 50 anos não é fechar um livro, é abrir um novo capítulo”.

“É pelo sonho de Deus que caminhamos, um sonho onde há lugar para todos, onde a fé e a justiça dão as mãos, onde os que governam e os que acreditam trabalham juntos para o mesmo bem, o bem comum”, acrescentou.

No rescaldo das eleições autárquicas de dia 12, o cardeal Américo Aguiar apelou também “aos consensos e concertações necessárias ao pleno funcionamento da comunidade intermunicipal da península de Setúbal”.

“Esse consenso e essa concertação têm de começar, desde já, na governabilidade dos executivos municipais que iniciarão funções em breve. Os nossos, vossos eleitores, não nos perdoarão se assim não for”, defendeu, advertindo que “os sonhos que se poderão concretizar com o novo enquadramento dos fundos comunitários para apoio ao desenvolvimento da península não podem morrer na praia”.

“Juntos, todos, todos, todos, devemos sonhar e abrir os novos caminhos que os anunciados investimentos do Estado para a península podem proporcionar de tantos sonhos e vidas realizadas para as nossas populações. O grande projeto Parques Cidades do Tejo, o aeroporto Luís Camões, as novas travessias do Tejo, as 26 mil habitações, a requalificação de áreas industriais, a expansão da rede de transportes públicos, tudo isto, tudo isto pode de verdade ser uma realidade”, sublinhou Américo Aguiar.

Estiveram também presentes na cerimónia, entre outros, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins.