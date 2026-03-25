Paquistão, Turquia e Egito desdobraram-se, ao longo dos últimos dias, em contactos com Teerão e Washington, numa tentativa de encontrar um fim diplomático para o conflito, que Donald Trump disse que o regime iraniano quer alcançar. O Presidente norte-americano assegurou aos jornalistas esta terça-feira que os seus enviados estão a falar “com as pessoas certas”, sem especificar quem são e terá apresentado, através dos intermediários, um plano de 15 pontos para pôr fim à guerra.

Porém, o foco na diplomacia anda a par e passo com uma manutenção da pressão militar e de vagas de ataques israelo-americanos contra alvos militares no Irão. Teerão respondeu com ataques mais numerosos contra o Bahrain e o Kuwait, que compensam uma aparente contenção nos ataques contra o Qatar — isto desde as ameaças de Donald Trump depois dos ataques contra as infraestruturas de gás natural qatari. Já os ataques iranianos contra Israel continuam ao mesmo ritmo: esta terça-feira, mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas em zonas atingidas por mísseis e fragmentos de munições de fragmentação.

O foco de Telavive está, por sua vez, no sul do Líbano, uma região que o ministro da Defesa anunciou que tenciona ocupar na totalidade, até ao rio Litani. Para cumprir este objetivo, o Exército israelita anunciou a mobilização de mais nove unidades das Forças Armadas e reconheceu a necessidade de uma “operação prolongada”.

Pode recordar os acontecimentos de segunda-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta terça-feira, dia 24 de março:

No Irão

A Força Aérea israelita relatou ter atacado mais de 50 alvos no norte e centro do Irão nos últimos dois dias.

israelita relatou ter atacado mais de 50 alvos no norte e centro do Irão nos últimos dois dias. Os ataques israelo-americanos atingiram a base Amand da Guarda Revolucionária , a norte de Tabriz. É a segunda vez na guerra que esta base, utilizada para armazenar mísseis Ghadr utilizados contra Israel, é atingida.

, a norte de Tabriz. É a segunda vez na guerra que esta base, utilizada para armazenar mísseis Ghadr utilizados contra Israel, é atingida. O Exército israelita relatou ainda novos ataques contra infraestruturas de produção de mísseis no sul da cidade de Esfahan, onde operam empresas com ligações ao Ministério da Defesa iraniano.

no sul da cidade de Esfahan, onde operam empresas com ligações ao Ministério da Defesa iraniano. Mohammad Bagher Zolghadr, antigo vice-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi escolhido pelo Presidente iraniano para substituir Ali Larijani, morto durante a guerra, no Conselho de Segurança Nacional .

. O Irão terá colocado pouco mais de uma dúzia de minas no Estreito de Ormuz, segundo relatos de responsáveis norte-americanos à imprensa nacional.

no Estreito de Ormuz, segundo relatos de responsáveis norte-americanos à imprensa nacional. Nas Nações Unidas, o Irão detalhou os limites de passagem no estreito , que disse ser permitida a navios “não hostis” e proibida a navios ligados aos “agressores”.

, que disse ser permitida a navios “não hostis” e proibida a navios ligados aos “agressores”. Teerão estará a realizar ciberataques contra Israel, os Estados Unidos e os Estados do Golfo, segundo a Direção Nacional de Cibersegurança de Israel, numa estratégia de guerra assimétrica. Foram identificados ciberataques que exibiram mensagens falsas nos monitores da empresa estatal ferroviária israelita e tentativas de aceder a uma empresa norte-americana de saúde.

contra Israel, os Estados Unidos e os Estados do Golfo, segundo a Direção Nacional de Cibersegurança de Israel, numa estratégia de guerra assimétrica. Foram identificados ciberataques que exibiram mensagens falsas nos monitores da empresa estatal ferroviária israelita e tentativas de aceder a uma empresa norte-americana de saúde. Pelo menos 466 pessoas foram detidas pelas autoridades iranianas, acusadas de desestabilizar o país com as suas atividades online.

Em Israel e no Líbano

Seis pessoas ficaram feridas em Israel em dois ataques com mísseis iranianos: quatro pessoas ficaram feridas em Telavive, outras duas em Safed, no norte do país.

em Israel em dois ataques com mísseis iranianos: quatro pessoas ficaram feridas em Telavive, outras duas em Safed, no norte do país. Outras sete pessoas ficaram feridas em Bnei Barak e uma casa ficou danificada em Haifa, Israel, devido ao impacto de fragmentos de munições de fragmentação , que o Irão continua a utilizar contra Israel.

, que o Irão continua a utilizar contra Israel. Os mísseis iranianos utilizados nos ataques desta terça-feira estavam carregados com pouco menos de 100 quilogramas de explosivos , cerca de metade do habitual, segundo responsáveis israelitas.

, cerca de metade do habitual, segundo responsáveis israelitas. O Exército israelita matou um responsável da Força Quds , da Guarda Revolucionária Islâmica, num ataque contra Beirute.

, da Guarda Revolucionária Islâmica, num ataque contra Beirute. Israel atacou ainda várias bombas de combustível da empresa Amana Fuel, controlada pelo Hezbollah.

da empresa Amana Fuel, controlada pelo Hezbollah. Oito combatentes do Hezbollah foram mortos nas operações terrestres do Exército israelita no sul do Líbano, que resultaram ainda na destruição de um túnel utilizado pelo grupo.

do Exército israelita no sul do Líbano, que resultaram ainda na destruição de um túnel utilizado pelo grupo. Uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas num ataque do Hezbollah contra Mahanayim, no norte de Israel.

contra Mahanayim, no norte de Israel. O Hezbollah atacou o complexo dos Sistemas de Defesa Avançados Rafael, uma empresa estatal que desenvolve tecnologia militar , no norte de Israel, em Acre.

, no norte de Israel, em Acre. Ao longo de terça-feira, o grupo armado libanês lançou pelo menos 30 rockets contra a região de Haifa.

contra a região de Haifa. O Exército israelita anunciou que vai destacar mais nove brigadas das Forças Armadas para o Líbano “nos próximos dias” de forma “intensificar” as operações terrestres.

das Forças Armadas para o Líbano “nos próximos dias” de forma “intensificar” as operações terrestres. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz , anunciou que Israel pretende ocupar toda a região do Líbano a sul do rio Litani, a cerca de 29 quilómetros da fronteira. O Exército israelita falou numa “operação prolongada”.

, anunciou que Israel pretende ocupar toda a região do Líbano a sul do rio Litani, a cerca de 29 quilómetros da fronteira. O Exército israelita falou numa “operação prolongada”. O Exército israelita confirmou uma falha no funcionamento de um dos sistemas de defesa anti-aérea durante o fim de semana, o que causou um ataque com centenas de feridos no sul de Israel.

de um dos sistemas de defesa anti-aérea durante o fim de semana, o que causou um ataque com centenas de feridos no sul de Israel. Um míssil iraniano foi intercetado sobre o Líbano, tendo os fragmentos atingido localidades a norte de Beirute. Responsáveis libaneses disseram que a interceção foi feita por “um navio estrangeiro”, enquanto responsáveis norte-americanos relataram que o míssil tinha como alvo o Chipre .

. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Líbano retirou as credenciais diplomáticas ao embaixador iraniano no país, declarando-o persona non grata e exigindo a sua saída do país.

e exigindo a sua saída do país. Pelo menos 1.072 pessoas foram mortas e 2.966 foram feridas em ataques israelitas contra o Líbano desde o dia 2 de março, segundo os números mais recentes do Ministério da Saúde libanês.

No Golfo

Um cidadão marroquino que trabalhava com o Exército do Bahrain morreu e cinco soldados dos Emirados Árabes Unidos (EAU) ficaram feridos num ataque com mísseis iranianos contra o Bahrain.

que trabalhava com o Exército do Bahrain morreu e cinco soldados dos Emirados Árabes Unidos (EAU) ficaram feridos num ataque com mísseis iranianos contra o Bahrain. Ao todo, o Irão lançou 19 drones e seis mísseis contra o Bahrain ao longo desta terça-feira.

ao longo desta terça-feira. No Kuwait , foram identificados ataques com 13 drones e 17 mísseis. Um drone atingiu um tanque de combustível no aeroporto internacional do país, começando um incêndio que foi controlado sem se registarem vítimas.

, foram identificados ataques com 13 drones e 17 mísseis. Um drone atingiu um tanque de combustível no aeroporto internacional do país, começando um incêndio que foi controlado sem se registarem vítimas. Contra os EAU , o Irão lançou 17 drones e cinco mísseis balísticos.

, o Irão lançou 17 drones e cinco mísseis balísticos. A Arábia Saudita relatou ter intercetado e destruído 21 drones sobre a região leste do país, onde se localizam os maiores campos petrolíferos.

No resto do mundo