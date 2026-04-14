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O Presidente francês pediu esta terça-feira aos homólogos dos Estados Unidos e do Irão para retomarem as negociações suspensas no Paquistão para pôr às hostilidades no Médio Oriente.
Emmanuel Macron manteve conversações telefónicas separadas com Donald Trump e com Masoud Pezeshkian, no âmbito dos esforços diplomáticos depois do cessar-fogo temporário acordado na semana passada, de acordo com uma mensagem divulgada nas redes sociais.
O chefe de Estado francês pediu que fossem retomadas as negociações iniciadas em Islamabad, com o esclarecimento de divergências e a prevenção de uma nova escalada militar, sublinhando que o cessar-fogo deve ser “estritamente respeitado por todas as partes, incluindo o Líbano”.
Yesterday, I spoke with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.
I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings, and the avoidance of any further escalation.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2026
Macron defendeu o levantamento das restrições no estreito de Ormuz, considerando essencial a reabertura incondicional desta via marítima estratégica, sem limitações à navegação.
O Presidente francês reiterou que, cumpridas estas condições, as negociações vão poder ser rapidamente retomadas com o apoio das principais partes envolvidas no conflito.
No plano internacional, Macron destacou a iniciativa conjunta de França e do Reino Unido para criar uma coligação destinada a estabelecer uma missão naval de caráter pacífico, e monitorizar a reabertura do estreito de Ormuz.
O líder francês confirmou ainda que Paris vai acolher uma conferência de países “não beligerantes”, interessados em integrar uma missão multilateral e defensiva para garantir a liberdade de navegação naquela zona estratégica, assim que as condições de segurança o permitam.
Starmer anuncia cimeira de líderes sobre plano para Estreito de Ormuz
A 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com o bloqueio do estreito de Ormuz e ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas em países do Golfo.
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