Trump anuncia cessar-fogo de dez dias no Líbano

Acompanhe o nosso liveblog sobre tensões internacionais

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira um cessar-fogo de dez dias no Líbano, após falar com os líderes israelita e libanês, dando seguimento aos primeiros contactos entre os dois países com vista a um acordo de paz.

“Acabei de ter excelentes conversas com o muito respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o primeiro-ministro Bibi [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre os seus países, iniciarão formalmente um cessar-fogo de dez dias”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.