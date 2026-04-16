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Trump anuncia cessar-fogo de dez dias no Líbano

Este artigo tem mais de 6 meses

Trump anuncia cessar-fogo de dez dias no Líbano após "excelentes conversas" com Presidente Joseph Aoun e primeiro-ministro Netanyahu. A trégua tem início esta quinta-feira às 22h00.

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A trégua tem início esta quinta-feira às 22h00 (hora de Lisboa), segundo o líder norte-americano, que pretende convidar Aoun e Netanyahu para se deslocarem à Casa Branca, em Washington

BONNIE CASH / POOL/EPA

A trégua tem início esta quinta-feira às 22h00 (hora de Lisboa), segundo o líder norte-americano, que pretende convidar Aoun e Netanyahu para se deslocarem à Casa Branca, em Washington

BONNIE CASH / POOL/EPA

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira um cessar-fogo de dez dias no Líbano, após falar com os líderes israelita e libanês, dando seguimento aos primeiros contactos entre os dois países com vista a um acordo de paz.

“Acabei de ter excelentes conversas com o muito respeitado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o primeiro-ministro Bibi [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre os seus países, iniciarão formalmente um cessar-fogo de dez dias”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.

A trégua tem início esta quinta-feira às 22h00 (hora de Lisboa), segundo o líder norte-americano, que pretende convidar Aoun e Netanyahu para se deslocarem à Casa Branca, em Washington.

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