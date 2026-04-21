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A trégua de duas semanas entre os Estados Unidos (EUA) e o Irão expira às 00h50 de quarta-feira, hora de Lisboa, afirmou esta terça-feira o ministro da Informação do Paquistão, país mediador das conversações entre Washington e Teerão.
“O cessar-fogo expira às 04h50 PST [Pacific Standard Time] do dia 22 de abril”, escreveu Attaullah Tarar na rede social X, referindo-se à hora local.
The situation as it stands at 1930 PST
1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.
2. Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.
3.…
— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 21, 2026
O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha afirmado que o cessar-fogo terminava na noite de quarta-feira, hora de Washington, acrescentando que era improvável haver uma extensão da trégua.
O ministro paquistanês acrescentou que era de essencial importância que o Irão decidisse participar nas negociações com os EUA em Islamabad antes do termo da trégua, uma vez que Teerão ainda não indicou se enviará uma delegação até à capital paquistanesa.
Por seu lado, a radiotelevisão estatal iraniana garantiu que nenhuma delegação viajou para o Paquistão, enquanto responsáveis políticos de Teerão reiteraram que não vão negociar sob a pressão de ameaças.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse ter intensificado esta terça-feira os contactos diplomáticos com Estados Unidos, China, Egito e Arábia Saudita, face ao fim iminente do cessar-fogo.
“O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou a necessidade de diálogo entre os Estados Unidos e o Irão, instou ambas as partes a considerarem a prorrogação do cessar-fogo e a darem uma oportunidade à diplomacia”, indicou a diplomacia paquistanesa, em comunicado.
O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, reuniu-se na capital paquistanesa com a encarregada de negócios dos Estados Unidos, Natalie A. Baker, e com o embaixador da China, Jiang Zaidong.
Durante o dia, Ishaq Dar manteve também conversas telefónicas com os homólogos do Egito, Badr Abdelatty, e da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, países que, juntamente com o Paquistão, atuam como eixos da mediação na guerra.
A incerteza quanto à realização de uma segunda ronda de negociações, depois do primeiro encontro direto realizado nos dias 11 e 12 de abril, em Islamabad, persiste desde o domingo passado.
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