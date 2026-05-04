Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a guerra na Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, prometeu esta segunda-feira apoio contínuo à Ucrânia até uma “paz justa e sustentável”, quando a União Europeia (UE) finaliza um empréstimo de 90 mil milhões de euros.

“Continuaremos a apoiar todos os esforços para uma paz justa e sustentável, incluindo o reforço da nossa pressão sobre a Rússia“, escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

Timely meeting on Ukraine with @ZelenskyyUa, co-chaired by President @EmmanuelMacron and PM @Keir_Starmer in the margins of the @EPCArmenia to take stock of our different work strands on Ukraine. We will continue to support all efforts towards a just and sustainable peace,… pic.twitter.com/2qXxESoZiF — António Costa (@eucopresident) May 4, 2026

No dia em que copreside à cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) na capital arménia, Erevan, o antigo primeiro-ministro português vincou que “o futuro da Ucrânia está na UE”, pelo que o bloco comunitário “continuará a trabalhar [com Kiev] para atingir esse objetivo”.

Na publicação, António Costa deu conta de uma reunião à porta fechada com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro ministro-ministro britânico, Keir Starmer, à margem da CPE “para fazer o balanço das diferentes linhas de trabalho sobre a Ucrânia”. Keir Starmer deverá anunciar esta segunda-feira negociações com a União Europeia para aderir à iniciativa de empréstimo à Ucrânia de 90 mil milhões de euros.

Também através do X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vincou que “as necessidades da Ucrânia continuam tão urgentes como sempre“. “O nosso empréstimo de 90 mil milhões de euros está a proporcionar financiamento vital para as necessidades orçamentais e de defesa”, assinalou. Além disso, “estamos a integrar as nossas indústrias de defesa” e “a investir na produção de drones [veículos pilotados remotamente] da Ucrânia”, adiantou Ursula von der Leyen.

Ukraine's needs remain as urgent as ever. Our EU 90 bn loan is providing vital funding for budgetary and defence needs. We are integrating our defence industries. We are investing in Ukraine’s drone production. And we are associating Ukraine to our ???????? Drone Defence and Air… pic.twitter.com/D8dxQnwGeG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2026

Já na chegada à cimeira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recordou que, “há pouco mais de uma semana, cerca de 90 mil milhões foram desbloqueados” no Conselho da UE. “Isto é muito importante para o apoio e para reforçar a Ucrânia. Agora vamos falar sobre quando podemos receber esse dinheiro para fortalecer o nosso povo”, adiantou o responsável.

A Ucrânia vai receber um empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros após o Conselho da União Europeia dar aval final, a 23 de abril passado, a este apoio. O aval foi possível após mudanças políticas na Hungria, que permitiram o levantamento do veto húngaro e eslovaco.

A capital da Arménia, Erevan, recebe esta segunda-feira uma cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) para debater a estabilidade do continente face às tensões geopolíticas mundiais sob o lema “Construir o futuro: unidade e estabilidade na Europa”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não participará por motivos de agenda, ao contrário do anteriormente previsto. Da lista oficial de participantes, que são mais de 40, contam 14 dos 27 chefes de Estado e de Governo europeus, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, que impulsionou a criação da CPE.

Presente está também o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Vice-Presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, para quem foi feita uma exceção embora não sejam permitidas substituições de líderes. A cimeira será, ainda assim, dominada pelo contexto internacional, dado que a UE quer manifestar o seu apoio contínuo à Ucrânia face à invasão russa e que o conflito no Médio Oriente continua a ter implicações, sobretudo ao nível energético.

Quanto ao Cáucaso do Sul, a estratégia da UE passa por dar apoio para reduzir a dependência destes países em relação à Rússia. A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo e cooperação que junta países da UE e vários Estados vizinhos do continente, criada em 2022, em contexto de invasão russa da Ucrânia.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]