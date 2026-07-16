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Os ataques entre Estados Unidos e Irão prosseguem, mais de uma semana depois do reinício das hostilidades em torno do estratégico Estreito de Ormuz, apesar dos apelos lançados esta quinta-feira pelo Paquistão para o regresso ao diálogo.

Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos lançaram novas vagas de bombardeamentos contra o Irão, incluindo um ataque ao início desta noite (hora local) contra a ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, de acordo com os meios de comunicação social estatais iranianos.

O Irão respondeu com ataques contra países da região aliados de Washington, repetindo um cenário que se verifica há vários dias.

À semelhança do que aconteceu no período mais intenso do conflito, as ameaças continuam de ambos os lados. Embora as infraestruturas petrolíferas e de gás do Golfo permaneçam, para já, poupadas, Teerão advertiu que destruirá infraestruturas no Médio Oriente caso as suas sejam atacadas.

Na terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou ordenar ataques contra pontes e centrais elétricas iranianas se Teerão não regressar à mesa das negociações.

Os confrontos foram retomados a 7 deste mês, após ataques contra navios no Golfo atribuídos ao Irão. Desde então, os bombardeamentos atingiram uma intensidade sem precedentes desde o cessar-fogo de abril, comprometendo os esforços diplomáticos para alcançar uma solução duradoura.

O conflito, desencadeado a 28 de fevereiro por bombardeamentos israelitas e norte-americanos, provocou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, e continua a afetar a economia mundial.

O Paquistão, que tem desempenhado um papel de mediador, pediu às duas partes para que “ponham fim à violência e retomem as negociações”, no âmbito do memorando de entendimento assinado em meados de junho, entretanto considerado sem efeito.

Islamabad apelou igualmente para o “regresso à normalidade no Estreito de Ormuz”, novamente encerrado pelo Irão no fim de semana passado. Em resposta, os Estados Unidos restabeleceram na terça-feira à noite o bloqueio aos portos iranianos.

Antes da guerra, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) transportados por via marítima a nível mundial passava pelo Estreito de Ormuz. Atualmente, o tráfego diminuiu significativamente, tendo sido contabilizados apenas 13 navios comerciais na terça-feira, indicou a empresa de monitorização marítima Kpler.

As forças armadas norte-americanas afirmaram ter atingido alvos militares “utilizados para ameaçar os navios que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz”.

Contudo, o Irão acusou Washington de ter também atacado infraestruturas civis, incluindo o aeroporto de Semnan, situado a cerca de 250 quilómetros de Teerão.

Um hospital em Ahvaz foi igualmente evacuado, na sequência de bombardeamentos norte-americanos nas imediações, disseram as autoridades iranianas, que classificaram a ação como um “ataque bárbaro”.

Os meios de comunicação social estatais iranianos deram ainda conta de explosões em várias cidades costeiras, entre as quais Bandar Abbas e Chabahar, bem como na ilha de Qeshm.

Em Teerão, até agora poupada aos bombardeamentos, a vida quotidiana prossegue sem sinais visíveis de alarme entre a população, apesar da ativação, durante a noite, dos sistemas de defesa antiaérea na periferia da capital.

Desde o reinício das hostilidades morreram mais de 30 civis, de acordo com o mais recente balanço de Teerão, que confirmou também a morte de sete militares. O Irão respondeu ainda com ataques de drones contra Bahrein, Kuwait e Jordânia.

O conflito alastrou ao Iraque, onde o primeiro-ministro condenou um “ataque com drones”, atribuído a grupos apoiados pela República Islâmica, nas proximidades do consulado dos Estados Unidos em Erbil, na região autónoma do Curdistão, o primeiro incidente deste tipo desde o cessar-fogo de abril.