A pressão de Sanchéz, o passo atrás de Merz e a queda de Orbán. "O clima está a mudar" e Israel está a perder amigos na Europa

O anúncio de Donald Trump chegou pouco antes do fim do prazo que o próprio tinha estabelecido. “Concordei em suspender os bombardeamentos e os ataques ao Irão por um período de duas semanas”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos na noite do dia 7 de abril. Horas mais tarde, Israel deixava claro que a trégua anunciada não se aplicava à frente de guerra no Líbano, ao lançar uma centena de ataques contra “alvos terroristas”, que disse terem matado 250 combatentes do Hezbollah. Israel chamou à operação “Escuridão Eterna”, mas as 357 vítimas mortais contabilizadas pelo lado das autoridades libanesas valeu-lhe outro nome: “Quarta-feira Negra”.

Os ataques do dia 8 de abril foram um “ponto de viragem” na posição da União Europeia (UE) face a Israel, ponderou um responsável europeu ao Politico. “Isto custou alguns amigos a Israel“, acrescentou ao jornal. Desde 2023 que Bruxelas se tem distanciado progressivamente de Telavive, à medida que entre os 27 a ofensiva na Faixa de Gaza passou a ser vista como cada vez mais difícil de justificar com o direito de Israel à legítima defesa. Em 2026, apesar do cessar-fogo assinado no enclave palestiniano, a relação sofreu novo golpe com a guerra no Irão — particularmente com a frente no Líbano — e as ações na Cisjordânia..

Em causa está a proximidade de Benjamin Netanyahu a Donald Trump que, ao longo do último ano, multiplicou as críticas e ataques aos aliados europeus, e a existência de um alegado “duplo padrão” na abordagem europeia a outros conflitos, como, por exemplo, a Rússia, argumentou Pasquale Ferrara, antigo diplomata italiano, ao The Guardian, apontando a falta de “medidas significativas contra Israel”. Foi neste contexto que Espanha, Irlanda e Eslovénia lideraram um esforço para concretizar uma ação concreta: a suspensão do Acordo de Associação UE-Israel.